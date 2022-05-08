佛誕｜長洲太平清醮無搶包山　手信店生意跌逾七成　平安包獨旺

今日（8日）是佛誕正日，長洲人流卻未現往常太平清礁的「墟冚」情境，大部分店舖都只有零星市民在購物。以往大排長龍的平安包老字號「郭錦記」，其老闆表示，雖然搶包山活動因疫情而取消了三年，但今年生意仍有輕微增長，相信是因為市民想保留傳統，繼續購買平安包祈求祝福。



不過，據觀察今日長洲街頭上的店舖普遍都不見人龍，只是偶爾有客人光顧，有不少店舖負責人更表示，今日生意額較以往最少下降了7成，認為主要是受到搶包山活動取消所影響。



▼5月8日 長洲太平清醮到處是平安包▼



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平安包較往年多賣一成

長洲「郭錦記」今日也未見有長龍，老闆郭先生拍疫情已爆發3年，市民有更好的防疫意識，「啲人無咁驚，照入嚟長洲」疫情也漸穩定，「有影響嘅，但無想像中咁大」，與上年度生意額比較，今年更錄得百分之十的增長。

郭先生認為，生意沒受疫情和搶包山取消影響，相信是因為「啲人都想做返個傳統，買返個平安包，返去祈求平安」。至於今日人流未如理想，他指，可能受天氣影響，「天文台話會落雨」，使市民卻步，認為未必是因行政長官選舉和到外慶祝母親節分散了人流。

郭先生認為，生意沒受疫情和「搶包山」取消影響，是因為「啲人都想做返個傳統，買返個平安包，返去祈求平安」。（蘇煒然攝）

▼5月8日 佛誕下的長洲人流不多▼



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有店舖指受疫情影響生意減少

另一間平安包店的負責人黃太指，今年佛誕取消了所有活動，「無乜人、無遊客，同埋有限聚令」，顧客主要是本地人，令生意太減。她續指，以往人流多的時候會請人手幫忙，但「呢兩三年因疫情關係唔使做咁多，唔使請師傅」。問及人流減少會否與特首選舉有關，她則驚訝地說：「係咩？今日選舉咩？真係唔知喎！」

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店員相信生意減少與取消搶包山有關

除了長洲街頭不復以往熱鬧，黃太表示，搶包山活動取消，「完全無氣氛，淨係拜神咁樣」，沒有感受到節日氣氛。

小食店店員鄧小姐也認為今年佛誕人流跟往常「爭好遠，肯定同疫情與取消搶包山有關」。她說，生意最少減少了7成，以前店外大排長龍，但今年所有佛誕活動取消，少了很多遊客「搶包山，睇巡遊」。