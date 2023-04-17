消委會｜網上超市價格較疫前升12%　罐頭升五成午餐肉加至近18蚊

疫情下港人轉趨網上購買日用品，新一期《選擇》月刊公布調查，比較2019年首季至今年首季五年間，「AEON」、「Market Place by Jasons」和「百佳」網上超市的加幅，發現今年首季比2019年同期總平均售價上升12%。



當中不少儲糧如「罐蔬菜/水果」、「罐頭湯」、「罐頭魚」、「即食麵」連續加價，長城牌火腿豬肉198克加6元至17.3元，珠江橋牌豆豉鯪魚227克加10元至32.7元，地捫波蘿片 234克就加4.3元到11.8元，加價四至五成。



消委會最新一期《選刊》月刊公布，綜合本港三大連鎖超市「AEON 」、「 百佳 」 和 「 惠康 」 的價格資料，一籃子超市貨品的總平均售價在2022年重拾升軌，比2021年上升2.1%。（《選擇》月刊）

消委會調查顯示，根據「網上價格一覽通」收集「AEON」、「Market Place by Jasons」和「百佳」資料，選取其中15組共80項網上售賣的貨品價格，今年首季比2019年同期總平均售價上升12%。

15組貨品中有7組總平均售價在4個調查時段內持續上升，包括「罐蔬菜/水果」、「罐頭湯」、「罐頭魚」、「即食麵」、「牛油」、「汽水」和「食米」。

消委會發現，不少罐頭價格在疫情間上升。（資料圖片）

「罐蔬菜/水果」由2020年至今年每年首季，按年升幅由0.5%至12.4%，「罐頭湯」和「罐頭魚」於同一時段的升幅則分別為0.9%至13.2%及2.2%至13.1%，其中「罐頭湯」在2020年、2022年及今年首季的升幅較顯著，由7.6%至13.2%，而「罐頭魚」則於2020年首季（10.5%）及今年首季（13.1%）的升幅較大。「食米」除了在2020年首季上升4.8%，在其他時段的的升幅（0.4%至1.6%）相對溫和。

相對於2019年首季，在15組貨品中，今年首季有13組貨品的總平均售價上升由0.7%至39%，升幅最高的4組貨品均為罐頭食品，包括「罐頭蔬菜/水果」（39%）、「罐頭湯」（35%）、「罐頭魚」（32.6%）和「罐頭肉」（32.2%），升幅均逾三成。而「急凍點心/餐類」、「即食麵」、「食油」及「牛油」於該時段的升幅亦達兩成，而「汽水」就有19.3%升幅。

消委會最新一期《選刊》月刊公布，綜合本港三大連鎖超市「AEON 」、「 百佳 」 和 「 惠康 」 的價格資料，一籃子超市貨品的總平均售價在2022年重拾升軌，比2021年上升2.1%。（《選擇》月刊）

過去五年間，不少「罐頭」食品升幅明顯達四至五成，長城牌火腿豬肉198克由11.4元升至17.3元，梅林午餐肉 198克由9.6元升至13.6元，珠江橋牌豆豉鯪魚227克由22.7元升至32.7元，紅圈牌茄汁沙甸魚110克由11.3元升至16.8元，地捫波蘿片 234克就由7.5升到11.8元。

受去年冬季日本、美國爆發禽流造成「雞蛋荒」，兩間網上有售雞蛋的超市，今年首季較2019年同期，德青源新鮮雞蛋大裝及特大平均售價分別上升6.6%及2.2%，界乎25.7至27.3元一盒八隻。