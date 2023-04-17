輸入外勞｜船務業指欠三成人手　不少船長年過70歲　80歲大有人在

近日多個行業都嘆欠缺人手，今日（17日）多間船務公司召開記者會，指業界出現嚴重老化問題，平均年齡過60歲，不少員工包括船長等，都已年過70歲，卻無新血入行，估計全行仍缺三成人手。業界指，雖然輸入外勞勢增加成本，但相信此舉有助短期解決人手問題，並認為有足夠吸引力吸納內地相關人才。



18個海上業團體召開記者會，促輸入外勞短期解決人手問題。（黃偉倫攝）

18個團體開記者會 香港小輪：三成員工已過65歲

18個海上業界團體今日召開記者會，香港小輪集團副總經理張國偉從事船務十多年，包括曾於新渡輪工作。他表示，全行大約缺三成人手，所有職位都有空缺，包船長、水手、機手；而且有嚴重老化問題，業界內有不少船長年過70歲，甚至80歲亦大有人在，以其公司為例，近三成員工已過65歲的法定退休年齡。

張國偉表示，訓練一名船長需六年，機手亦要四年，惟根本欠缺新血入行，現時公司空缺率為26%，假如情況持續，四年後便有一半員工年過65歲。他表示，香港物價高，輸入外勞的成本必然上升，成本較聘用本地人為大，但以新加坡及杜拜為例子，兩地都靠外勞解決人手問題，相信輸入外勞可確保業界運作暢順，並有助船舶安全。

促輸入外勞 新渡輪：水手最難招聘

新渡輪董事劉用章表示，一直未能聘請足夠船員及前線人員，尤其水手最難招聘，目前船上水手及碼頭水手的空缺率分別為10%及16%。他續指，現時新渡輪的船長及輪機長亦逐漸步入退休之齡，若無法聘請足夠人手培訓填補，對不利於往後的渡輪服務。他認為，海上工作以勞動密集的藍領為主，對本地青年欠吸引力，若只聘請本地中年人或長者，只是將斷層問題延後，青黄不接的問題依然存在，因此希望輸入外勞。

早前包括新渡輪等多間渡輪公司申請加價，問到輸入外勞後會否緩減加價壓力時，新渡輪未有回應。

航運交通界立法會議員易志明則表示，輸入外勞後仍有加價壓力，因為需向外勞支付住宿費用。不過他強調，現時業界平均年龄超過60歲，如沒有足夠新血入行，未來數年退休潮時，海上運作必然嚴重受影響，政府必須就業界人力資源不足，及青黃不接的問題，制定有效解困措施。