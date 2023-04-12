輸入外勞｜勞顧會勞方代表稱現機制有效　憂大量輸入衍黑中介問題

多個行業近日紛要求輸入外勞解決人手荒，有消息指，當局正研究澳門外勞模式，准許受聘的外勞放工可回內地居所，不強制留港。勞顧會勞方委員、勞聯副主席譚金蓮今早（12日）在港台節目《千禧時代》表示，疫情前每年約有3,000名外勞批准來港，機制一直行之有效，又指部份申請實質所需的人手不多，認為政府無必要另設機制。她又擔心大量輸入外勞後，將如澳門、新加坡等地衍生其他問題，故建議政府應推行產業升級，指外勞僅屬短期解決方法，並不長遠。



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譚金蓮指無必要另設機制

譚金蓮表示，現時每年批准約3,000名外勞來港，主要為建造業及安老院舍服務，其他行業若有實際需要亦會批准，認為機制一直以來行之有效，政府無必要另設機制。她擔心若全面輸入外勞，或會帶來「黑中介」問題，聘請來港的外勞甚至不懂插喉、餵奶，恐影響市民的利益。

本港旅遊、餐飲業等恢復速度不快 實質所需人手不如以往

她又指，經過三年疫情，部份從業員仍持觀望態度，考慮是否重操故業，加上本港旅遊、餐飲業等恢復速度不快，認為實質所需的人手，並不及全面復常的水平，同時從業員亦要接受培訓才可重投市場，建議政府應多管齊下釋放人手重返市場。

倡推電子支付協助業界產業升級

她認為，善用科技可減少勞動力，例如本港雖然已推行電子支付，但業界仍另聘員工收款，反而內地由下單至付款均已實現無人化，「但我哋香港仍然要請人去做」，認為政府反而應考慮協助業界升級。

勞顧會勞方委員、勞聯副主席譚金蓮。（資料圖片／盧翊銘攝）

檳城立例禁止輸入廚師避免影響傳統飲食文化

談到澳門模式，譚金蓮表示澳門、新加坡及馬來西亞檳城等大量輸入外勞的城市，近年開始感受到苦果，例如檳城便立例禁止輸入廚師，避免影響當地的傳統飲食文化；新加坡亦以高科技及培訓為產業轉型升級。她指，外勞僅屬短期解決方法，並不長遠。

外勞僅兩年合約減業界競爭力

至於跨境工作方面，她認為過去的外勞由僱主安排食宿，若實行澳門模式將改變性質，甚至引伸其他問題，例如影響本地人才留港發展意欲。她又指，香港作為購物及飲食天堂，提供服務講求質量，認為外勞僅兩年合約會減少業界競爭力，亦難以聘請及挽留人才。