輸入外勞｜消息：政府研准跨境工作毋須居港　工會憂變相鼓勵聘用

不同行紛紛要求輸入外勞解決人手荒。有勞工界代表指，綜合近日各行業的意見，估計涉及的外勞數目可高達數萬人，擔心如香港多數萬人居住，會推高住宅租金，劏房首當其衝。消息指，當局正研究澳門外勞模式，准許受聘的外勞放工可回內地居所，不強制留港。



有立法會議員早前也曾建議香港參考澳門做法，從大灣區輸入外勞，讓他們即日往返香港與內地，避免影響香港住屋。有勞工界代表則表明，在沒有設立限額及時限的情況下，上述做法帶來影響更大，擔心這種「跨境工作」的便利，變相鼓勵僱主聘用外勞，「可能更加唔請本地人，對本地勞動市場、各行業嘅人手都好大衝擊。」



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消息指，發展局和運輸及物流局正制訂建造業及運輸業外勞特別計劃，初步目標萬多人，現由財政司副司長黃偉綸統籌。當中最急切是機場三跑工程，需要數千人工作，否則無法推展。

至於其他行業如飲食業、旅遊及零售等，初步不打算設外勞特別計劃；但會優化補充勞工計劃，例如研究是否撤銷不包括在計劃內20多個低級職位的規定，令有關行業仍可申請輸入外勞，惟需勞工顧問委員會審視。

僱主須為外勞安排住所 可扣工資作佔用費

現時外傭必須與僱主同住，而經補充勞工計劃輸入的外勞，則視乎工種，住宿上有不同安排。勞顧會勞方委員、勞聯副主席譚金蓮指，疫情前香港每年約批出3,000名外勞申請，她指院舍護理員有可能是居於院舍，或入住僱主透過中介安排的宿舍。就建造業的外勞，她稱曾聽聞有僱主經中介租用私人大廈的單位、甚或劏房，供外勞居住，並為他們安排前往工作地點的交通。

據勞工處的「輸入勞工須知」，僱主須為外勞提供符合標準僱傭合約附表所註明的標準居所及設備。據須知所寫，上述居所不一定是免費提供，如僱傭合約有訂明，僱主可從外勞工資扣除佔用居所的費用，上限為正常工資的10%或實際佔用費用，兩者以較少者為準。

澳門外勞可居珠海 持藍卡每日限出入境一次

建造業及運輸業外勞特別計劃一旦落實，萬名外勞入境，令人關注搶攻劏房，推高劏房租金。因此當局正研究准許外勞毋須居港，放工後可回深圳、珠海等地居住，類似目前澳門外勞政策。

據澳門勞工事務局的統計數字，2023年2月底澳門有約15.2萬名外地僱員，當中來自內地的佔最多，有約10.6萬名。按該局網頁所寫，外地僱員可享有免費住宿，或收取每月至少澳門幣500元住宿津貼。

澳門海外勞工協會會長林路寧受訪時指，撇除居於僱主家的家傭，估計約八成半來自內地的外地僱員均居於珠海，他們需要持有藍卡（即外地僱員身份認別證），每日限出入境一次，但由於居於珠海，大部份人每日早上約6時已要趕往過關，以便7時到達澳門上班，至下班時間，關口也會因為這班外地僱員趕回家而人山人海。

林路寧也提到，澳門的法例未為外地僱員提供足夠保障，就每月500元的住宿津貼，他直言在澳門租一個床位月租已達千元，這個金額的住宿津貼遠遠不足夠。

勞顧會勞方委員、勞聯副主席譚金蓮。（資料圖片／盧翊銘攝）

勞工界：數萬名外勞留港居住 恐推高本地租金

譚金蓮續指，計及即將推出的院舍輸入護理員特別計劃、加上近日建造業、運輸、飲食業等多個行業均有代表要求輸入外勞，估計涉及外勞的數目可高達數萬人。她指倘若多數萬人在香港居住，必然會推高本地租金，亦會影響當區居民的生活，「交通出入都有影響，社區係咪承受到？」

問到香港能否參考澳門做法，讓外勞即日往返香港與內地，譚金蓮則指，這做法帶來的影響會更大，除人員每日流動有機會影響關口運作，她認為在沒有設立限額及時限的情況下，內地人力資源豐富、選擇多，加上這種「跨境工作」的便利，不需要考慮如何安排外勞的住宿問題，變相會鼓勵僱主聘用外勞，「可能更加唔請本地人，對本地勞動市場、各行業嘅人手都好大衝擊。」她指長遠而言，也打擊本港各行業的人手發展。

譚金蓮也重申，依靠輸入外勞解決人手問題是短視，而外勞質素各異，亦未必能幫助各行業持續發展，「唔係有人就得，到你入晒啲人（外勞），發現幫唔到個行頭發展，就為時已晚，（本地勞動市場）個生態已經打亂咗。」她指出，輸入外勞不止影響本地勞工待遇，也影響本地人留港發展的意欲，甚或影響社會結構。她認為，政府應與各個業界另覓更多應對人手問題的長遠辦法，如投放資源，令業界借助科技，更善用人手。