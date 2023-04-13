航空業人手短缺礙復常　業界指航班量急增　盼輸入外勞解燃眉之急

新冠疫情冰封航空業，導致人手急劇流失。立法會航運交通界議員易志明今（13日）表示，現時本港機場航班起降量及客運量分別只能回復至疫情前六成及四成，另人手嚴重短缺，憂或令本港喪失國際航空樞紐的重要地位。

有業界人士指，人手不足將影響服務質素，另營運開支亦不斷增加，期望政府盡快制定措施及加強支援，吸引年輕人入行，並在保證本地就業下輸入外勞，解決燃眉之急。



立法會航運交通界議員易志明 (中)，聯同航空界召開記者，期望港府制訂措施解決人手不足問題。(受訪者提供)

立法會航運交通界議員易志明表示，航空界需要大量的勞動力，但他估計現時尚欠缺二萬多人，致航班服務及客運量只能回復至疫情前的六成及四成，影響復甦進度。他續說，隨着三跑系統落成，估計人手需求勢將增加，盼港府認真考慮輸入外勞，配合未來機場的發展，以鞏固香港國際航空樞紐的地位。

香港航空公司服務商協會主席劉敏儀則指，大部份航空服務業公司未回復疫情前運作，但營運開支壓力沉重，人力成本大幅增加外，亦獲預告機場租金及各項費用將陸續加價。怡中航空服務集團董事及總經理呂子安說，隨着疫情終結及中港全面通關，旅客及航班量正急速增長，惟業界正面對人手短缺的嚴峻挑戰，面對同業競爭外，航空業亦需與服務業、運輸業、建造業等爭奪人才，他認為輸入外勞可解決燃眉之急。

新冠疫情致航空業冰封，亦導致人手急劇流失。(廖雁雄攝/資料圖片)

大昌-港龍機場地勤設備服務有限公司總經理張嘉欣表示，現時維修行業平均年齡約50歲或以上，年輕新一代不願入行，在退休及勞動人口減少的雙重夾擊下，行業嚴重受創，維修人員空缺遲遲未能填補。她期望港府容許從內地或海外等地區輸入外勞，作過渡紓緩，並盡快提供誘因及落實措施吸引年輕人入行，另適度調整機場相關租金，令經營者可調配更多資源。