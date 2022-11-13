教區主教周守仁：本港復和路漫長勿躺平　冀籌款助在囚年輕人讀書

2019年反修例事件影響深遠，亦致社會撕裂，天主教香港教區主教周守仁近日接受九龍華仁書院舊生訪問，他認為本港需復和及治療，但復原之路漫長，期間不可操之過急或躺平。他又相信復和的最佳拍檔是長者及青年。

不少年輕人被捕入獄，周守仁認為，需支持他們於在囚期間繼續讀書，免浪費光陰，惟政府資助不足，盼透過籌款獲得更多資源，亦正與政府和不同組織合作，研究如何協助釋囚。



周守仁。（資料圖片／梁鵬威攝）

着長者及年輕人易地而處

周守仁近日接受九龍華仁書院「1972屆畢業50周年紀念冊」團隊專訪，並開腔談及2019年反修例事件。周守仁表示，曾着年輕人反思，「老人家用了多年努力和眼淚來建立的香港，在他們面前扑爛晒、燒晒，會有甚麼感覺？」與此同時，他又向長者言明：「年輕人寧願做宅男、玩遊戲機，為甚麼還會走上街頭，為甚麼會搞破壞？」他呼籲長者聽年輕人的心酸，「當時他們當時覺得有需要這樣做，這關乎他們的將來。」

他續說，現時很多年輕人不願返聖堂，且有很多不滿，「對自己的前途沒多大希望，對香港前景也覺得很黯淡，看不到教會扮演什麼角色，於是孤立自己，現時香港最大的危機是不同群體都只想自己的利益。」他形容，復和的最佳拍檔是長者及青年，「如果要等中年人療傷會很難，也有太多利益困擾著。」

他認為大家都一同盼望有一個更好的香港，香港需復和及治療，「香港沒有可能不走復原的路，但復原的路會很漫長」，期間不可操之過急或躺平。

香港是需要復和的、需要治療的，我們不可以急，香港人甚麼都急，但我們亦不可以躺平……我們要給香港時間和空間。 天主教香港教區主教周守仁

兩成反修例風波被檢控者未成年

反修例事件後，翻查資料顯示，截至今年8月底，共有10,279人被捕，18歲以下有1,754人；其中2,893人被檢控，當中18歲以下未成年人士有517人，比率為17.9%。不少年輕人正在監獄服刑，周守仁認為不能讓他們失學，「我們不可以讓他們浪費光陰，他們需要讀書」，其中明愛專上學院和香港都會大學均有在囚教育經驗。他又提到，政府雖有部分資助，但並不足夠，希望透過舉行籌款，以獲得更多資源，幫助更多學生。

2019年反修例事件，致社會各現分歧，周守仁認為本港需復和及治療，但不可操之過急或躺平。（資料圖片／張浩維攝）

指警務處及懲教署一哥背後助刑滿年輕人

周守仁又提到，教區會洽商政府和非政府組織，討論如何可協助釋囚。他特別提到，警務處處長蕭澤頤、懲教署署長黃國興很有心，「在背後做了很多事情幫助年輕人，特別是釋囚，例如被學校拒收和找工作困難，（警務）處長或（懲教）署長在背後會親自幫助這些人。」

周表示，他們獲釋後找工作時，最需要見習機會，其中需要多些要求智力或技能的工作，稱會與明愛專上學院研究如何幫助他們，「我們不是救世主，但可參與治療和修和的工作。」他們亦與為反修例案件被捕青年提供輔導的「蛻變計劃」、港大香港賽馬會防止自殺研究中心總監葉兆輝合作。

下月就任天主教香港教區主教滿一年的周守仁，曾身兼香港華仁書院及九龍華仁書院校監10多年，去年由天主教耶穌會中華省教育委員會主席徐立人接任。特首李家超亦是九龍華仁書院校友。

反修例事件期間，他曾於社交平文撰文，指本來以和平的方式處理分歧可以接受，但最不願意見到的暴力行為卻不斷升級，更說「很不幸的是有不同人士選擇了以暴力解決問題，令原來善良的『初心』變得暗晦無光。」他當時又指，「香港正面對最困難的時代，但是我們一定要相信，我們有最好的一代，他們的『初心』是美好的，純真善良，真誠的為自己的信念和香港的未來而發聲。」

去年港區國安法生效後，周守仁曾向兩間華仁書院發信，強調學校不是政治組織，也非進行政治動員的平台，提醒學生在社會及政治紛擾下，須注意行為的法律後果。