婦人東區醫院急症室等到死　半夜等到今午才檢查　倒斃殘廁無人知

東區尤德夫人那打素醫院今晚（17日）公布一名患有長期病患的58歲女病人，因發燒和咳嗽昨晚（16日）11時到急症室求診。相隔12小時後，至今早11時15分，醫生為病人診斷後，安排她等候作進一步檢查，病人當時情況穩定。



不過到中午約12時半及1時45分，醫護人員透過廣播系統呼叫女病人名字，但未能找到她。至下午4時半，醫護人員在急症室等候區無障礙廁所內發現病人失去知覺，隨即為其進行心肺復蘇，病人最終於下午5時6分不治。



一名58歲婦人昨晚到東區醫院急症室求診，到今午仍等檢查，下午4時半被揭殘廁失去知覺，搶救後不治。（資料圖片）

女病人在東區醫院急症室求醫至死亡過程

4.16 23:00——58歲女病人因發燒和咳嗽到東區醫院急症室求診。



4.17 11:15——醫生為女病人診斷後，安排等候作進一步檢查，病人當時情況穩定。



4.17 12:30——職員先後於等候區及透過廣播系統呼叫女病人名字，但未能找到她。



4.17 13:45——醫護人員再次透過廣播系統呼叫女病人名字，惟病人未有回應。



4.17 16:30——醫護人員在急症室等候區無障礙廁所內發現女病人失去知覺，隨即為其進行心肺復蘇。



4.17 17:06——醫院宣告女病人不治。



院方表示，今日與病人家屬會面交代事件，並向家屬致以深切慰問，會盡力為家屬提供所需協助。院方稱，非常關注有關事件，已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處通報，有關個案將轉交死因裁判官跟進。