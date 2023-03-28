醫療事故｜港怡急症室護士誤為病人靜脈注射　衞署要求4周交報告

港怡醫院被揭發生醫療事故，誤為一名病人靜脈注射強心針！港怡醫院回覆查詢時承認事件表示，一名病人於本月1日到24小時門診及急症室求診，醫生為其診症後安排注射藥物。護士誤以靜脈注射有關藥物，醫生在護士注射時即時發現，並立即為病人進行檢查及密切監察其情況，病人其後狀況穩定並離開醫院。有關護士已因個人理由辭職。



衞生署回覆查詢時指，3月2日收到一間私家醫院呈報一宗重要風險事件。事件涉及一名病人於3月1日被錯誤以靜脈注射一劑原以肌肉注射的藥物。有關病人情況穩定並已出院。衞生署已要求院方於四星期內提交詳細報告，調查仍在進行中。



港怡醫院騰出50張病床接收由公立醫院轉介的新冠病人。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

有傳媒報道，港怡醫院一名急症室護士在今年3月1日誤為病人靜脈注射強心針，令病人血壓飊升及心口痛。港怡醫院回覆查詢時承認事件，指一名病人於本月1日到24小時門診及急症室求診，醫生為其診症後安排注射藥物。護士誤以靜脈注射有關藥物，醫生在護士注射時即時發現，並立即為病人進行檢查及密切監察其情況，病人其後狀況穩定並離開醫院。有關護士已因個人理由辭職。

院方表示十分關注事件，並已即時檢視以改善相關程序及加強培訓等，以確保安全及優質的護理服務。院方稱當時立即向病人解釋有關事件及致歉，亦已於事件發生的24小時內呈報衞生署。

衞生署回覆查詢時指，三月二日收到一間私家醫院呈報一宗重要風險事件。事件涉及一名病人於三月一日被錯誤以靜脈注射一劑原以肌肉注射的藥物。有關病人情況穩定並已出院。衞生署已要求院方於四星期內提交詳細報告，調查仍在進行中。