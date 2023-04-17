廣華醫院第一期重建峻工　月底搬日間醫療服務　新急症室下月啟用

廣華醫院2016年開始第一期重建工程，新大樓本月起陸續投入服務，其中會先搬遷日間醫療服務。廣華醫院行政總監鄧錦成表示，急症室預料將在5月31日搬遷到新大樓，強調急症服務「任何時候都唔會斷」，舊大樓的急症服務會在服務所有搬遷期前求醫的急症的病人才會關閉。



被問到人手是否足以應付最新的服務，他則指，廣華醫院流失率不算高，預料核心服務不會受太大影響。



▼2023年4月 廣華醫院第一期重建的新大樓本月起投入服務▼



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鄧錦成表示，醫院現時計劃會在四月底開始逐步搬遷服務往新大樓，首批為非急症服務、日間服務、專職醫療、後勤服務及實驗室服務；而在五月中起即開始搬遷住院病人，預料需要3至4星期，而每一個病房搬遷會壓縮至一至兩日，盡量減少因搬遷而出現的危險情況，「以病人的安全為首要考慮。」

至於最為人關注的急症室服務，鄧錦成表示急症室預料將在5月31日搬遷到新大樓，強調急症服務「任何時候都唔會斷」，舊大樓的急症服務，會待服務所有搬遷期前求醫的急症室病人才會關閉。

廣華醫院行政總監鄧錦成表示，急症室預料將在5月31日搬遷到新大樓，強調急症服務「任何時候都唔會斷」。（余俊亮攝）

翻查資料，九龍中聯網急症室醫生及護士流失嚴重，當中醫生更出現負增長。被問到人手是否足以應付最新的服務，他則指，政府早前已著人手方面與廣華醫院投入資源，而廣華醫院流失率較其他醫院低，料不會影響核心服務。

第一期新大樓落成後，醫院總面積會為之前的2.4倍，急症室將會擴展近2.6倍，達二萬多呎，亦會增設24小時電腦斷層掃描及流感徵狀隔離區域等；新增內科腫瘤科如提供前線治理、診症服務及化療計劃等；而日間護理設施會大幅增加，當中骨科、內科、外科、兒科、婦科及老人科等日間醫療中心會增加日間病房及内視鏡中心等服務。另外，新大樓第一期亦會增加4間手術室，並在第二期增設多6間。

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新大樓建成後，會成為醫管局轄下的第一間設5G網絡的醫院，並會逐步推動遙距診症服務，以引入物流機械人、清潔機械人及禮賓機械人等。

醫管局預計第一期新大樓啟用後，會在今年年底展開第二期重建工程，預計2027年底落成。 相關的撥款申請已提交至立法會財委會，涉及98億元。鄧錦成表示，當財委會通過撥款後，重建工程就會馬上上馬。