東區醫院婦人等到死　病人組織倡主動聯絡候診者　殘廁裝感應器

東區醫院一名58歲女病人，在急症室等輪後超過12小時，其後被發現在「殘廁」失去知覺，之後離世。社區組織協會幹事彭鴻昌表示，過往不時有類似不幸事件發生，認為公立醫院需要檢討指引，當多次未能聯絡病人時，需主動跟進，有需要時可戴維生儀器監察狀況。他又指，即使「殘廁」內有緊急求助掣，但當病人突然暈倒，沒可能作出救助，建議加裝動態感應器，一旦有人長時間不動可以發出警報。



東區醫院一名58歲女病人，在急症室等輪後超過12小時，其後被發現在「殘廁」失去知覺，之後離世。（資料圖片）

彭鴻昌指出，每逢流感高峯期急症室每日有6000人次求診，最高可達7000人次，病人入院經分流後，如果情況穩定，有機會輪候長時間才能見醫生，過往曾有病人病情突然轉差，急轉直下而離世。

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據醫管局資料，院方曾分別於中午12時半及下午1時45分呼喚病人，惟最終下午4時半在無障礙廁所內才發現病人失去知覺。

女病人在東區醫院急症室求醫至死亡過程



4月16日 23:00——58歲女病人因發燒和咳嗽到東區醫院急症室求診。



4月17日 11:15——醫生為女病人診斷後，安排等候作進一步檢查，病人當時情況穩定。



4月17日 12:30——職員先後於等候區及透過廣播系統呼叫女病人名字，但未能找到她。



4月17日 13:45——醫護人員再次透過廣播系統呼叫女病人名字，惟病人未有回應。



4月17日 16:30——醫護人員在急症室等候區無障礙廁所內發現女病人失去知覺，隨即為其進行心肺復蘇。



4月17日 17:06——醫院宣告女病人不治。



香港社區組織協會幹事彭鴻昌。（資料圖片）

須主動尋找輪候病人 病人暈倒未必可以按緊急掣

彭鴻昌指出，由於輪候時間過長，部份病情穩定的病人可能「等唔切行開咗」，但職員不宜先入為主，以為病人已離開不作跟進，認為有需要檢討現行指引，如何處理未能聯絡的輪候病人，例如主動尋找或致電確認，甚至有儀器監察病人維生指數。

他又指，雖然無障礙廁所內設有急緊求助按鈕，但未必發揮作用，「如果病人仲有意識先會按到掣，但如果突然間暈一暈無咗知覺，係唔會按得切。」他提到，港鐵紅磡站去年曾發生相似事件，有乘客倒卧洗手間內最終失救，醫院可以仿傚加裝動態感應器，當病人在洗手間內長時間維持同一姿勢不動，就向院方發出警報。

近年公立醫院急症室「等到死」事件



2021年8月



一名55歲港人因急性肝衰竭，由內地醫院轉院至香港屯門醫院治療，抵院分流時被列為「緊急」病人，其間在獨立病房隔離，約半日後家屬發現其身體冰冷且無脈搏，搶救無效死亡。



2021年2月



廣華醫院一名有長期病的63歲男患者，覆診時因為咳血，被送到急症室等候入院，大約等了14小時後，於等候區被發現時無脈搏，經搶救證實死亡。



2020年



一名69歲男子約下午3時在威爾斯親王醫院急症室候診，期間病情惡化，至翌日清晨近5時，被發現失去知覺及沒有脈搏。

