東區醫院急症病人候診離世　醫護視察案發殘廁緊急掣只亮燈無警鐘

一名58歲長期病患者，周日（16日）到東區醫院急症室求診，直到周一下午被發現在急症室等候區的洗手間內失去知覺，最終不治。院方表現，非常關注事件，已向醫管局通報，有關個案將轉交死因裁判官跟進。

《香港01》記者今（18日）早到柴灣東區醫院急症室作視察，至上午上11時發現大批醫護人員在大堂內懷疑是事發當日的無障礙廁所內檢視設備，包括廁所內的緊急求救按鈕，惟該廁所在視察後拉起封鎖線，暫時停用。據院內職員所說，該緊急求救按鈕在按着後只會出現閃燈，不會有聲響。



東區醫院另一層同款殘廁 緊急掣旁無使用指示

記者亦到訪位於醫院大堂一樓與事發當日應屬同類型的無障礙廁所作查看，發現廁所內的一個紅色的按鈕、相信是緊急求救按鈕，是設置在扶手右方，惟該按鈕旁未見任何告示，說明這是一個緊急求救按鈕，更沒文字指示或說明如何使用，而廁所大門在鎖上後亦較難開啟，需要嘗到轉動不同方向，才能打開。

急症室同層的病人專用廁所 須職員陪同方能使用

而位於東區醫院急症室等候區的病人專用廁所，今日如常開放使用，不過廁所大門長期被上鎖，行動不便的病人需要職員陪同才能使用，亦見有行動較為靈活的病人向職員查詢希望使用能使用廁所，但被職員拒絕，指廁所是給予行動不便的病人使用。