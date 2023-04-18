消費券2023｜BoC Pay　PayMe　ＷeChat Pay推出優惠逐一睇

【消費券2023/消費券查詢/合資格消費/PayMe/BoC Pay/八達通/Alipay HK 支付寶/ WeChat Pay/Tap & Go】消費券第一筆3,000元已在本周日（16日）派發，各支付營辦商亦陸續公布相關優惠。中銀香港BoC Pay公布推出「尊屬勁賞Pay」，到指定商戶消費滿1,500元可減80元，並提供過百款商戶禮券供領取；滙豐銀行PayMe今次與逾30個品牌合作推出活動，用戶不論是否使用PayMe領取消費券，以PayMe付款均可享相關折扣。



ＷeChat Pay HK亦公布，已正式登陸百佳超級市場、香港屈臣氏及豐澤，並首次攜手推出限時折扣；同時亦與多個商戶推出消優惠，當中包括KFC、大快活等餐廳，亦有foodpanda及戶戶送等外賣平台的折扣優惠。



▼4月16日 新一期消費券派發首日店舖「搶客」▼



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BoC Pay公布「尊屬勁賞Pay」優惠。（網頁圖片）

BoC Pay公布「尊屬勁賞Pay」優惠，由4月16日至5月31日期間，消費者於周大福、周生生、六福珠寶、運動家、馬拉松、GigaSports、莎莎、OSIM等超過30家實體及網上商戶，以 BoC Pay單一消費滿1,500元，可即時扣減80元。由即日起至5月6日，在全線千色Citistore消費滿500元，可即時扣減30元優惠。

此外，所有BoC Pay用戶可享價值高達7,000元的商戶優惠禮券，涵蓋共50間生活百貨、網上商店、餐廳美食等商戶，包括︰

．友和YOHO提供以82折購買Dyson風筒；

．在萬寧消費滿指定金額可享高達420元優惠券；

．麥當勞多款套餐優惠折扣；；

．商務印書館提供消費滿250元享9 折優惠；

．在運動家、C.P.U.及 Runderful購買正價貨品滿1,200元，即時扣減200元；

．中石化入油享每升減7.73元等。



中銀信用卡（國際）副總經理陳碧蓮表示，受惠於去年消費券計劃的帶動，2022年下半年BoC Pay的交易金額，按年上升逾1.3倍。隨著社會復常，有見今年本地消費意欲逐漸回升，因此推出「尊屬勁賞Pay」優惠。

滙豐銀行公布PayMe與逾30個品牌合作推出活動，覆蓋餐飲食肆、運動用品、日常用品及時裝等商戶，優惠總值超過4,000萬元。用戶不論是否使用 PayMe 領取消費券，均可享相關折扣。

▼滙豐銀行PayMe消費券商戶折扣詳情▼



WeChat Pay HK公布，已正式登陸百佳超級市場、香港屈臣氏及豐澤，並攜手推出限時折扣。（WeChat Pay HK提供）

WeChat Pay HK公布，已正式登陸百佳超級市場、香港屈臣氏及豐澤，並首次攜手推出限時折扣。同時亦與多個商戶推出消費券優惠，用戶只需打開WeChat，在「優惠專區」便可瀏覽並領取優惠券，當中包括﹕

百佳超級市場門市

即日起至2023年4月30日，消費150元或以上，可享10元優惠。

百佳超級市場PNS網購

即日起至2023年5月31日，消費滿300元以上並使用店取易服務，可享9折優惠。

即日起至2023年5月31日，消費滿350元或以上的送貨服務訂單，可享9折優惠。

即日起至2023年5月31日，消費滿650元或以上的送貨服務訂單，可享50元優惠。

香港屈臣氏

即日起至2023年4月27日，易賞錢App會員在網店買滿800元，輸入優惠碼「CVS2023」即減100元，每位會員可使用優惠碼兩次，即最多可獲總值200元優惠。

豐澤門市

即日起至2023年5月21日，購買指定智能家居產品滿1,000元，可享50元優惠。

即日起至2023年5月21日，購買指定haha TRAVEL產品滿1,000元，可享50元優惠。

即日起至2023年5月21日，購買指定面部美容儀及洗面機消費滿2,000，可享元100優惠。

大家樂

即日起至2023年5月31日，單一消費滿40元，即減4元

即日起至2023年6月30日，單一消費滿30元，送免費紅豆冰一杯。

KFC

即日起至2023年5月10日，買韓式蒜香炸雞三人分享餐，即減12元。

即日起至2023年5月10日，買指定韓式蒜香炸雞套餐，即減3元。

即日起至2023年5月10日，買XO醬雞扒桶飯餐，即減3元。

即日起至2023年5月25日，買6件椰絲雞尾包葡撻，即減5元。

即日起至2023年5月30日，一件超勁辣黃醬雞卷26元。

星巴克

即日起至2023年5月31日，單一消費40元或以上，可享5元優惠。

一粥麵

即日起至2023年5月31日，晚市購買兩款啫啫煲仔菜或功夫小菜系列，即減10元。

即日起至2023年5月31日，午市或晚上8點後，購買必食粉麵或必食靚粥套餐，即減3元。

Deliveroo

即日起至2023年5月31日，外賣自取優惠券5元。

即日起至2023年5月31日，優惠券10元。

foodpanda

即日起至2023年4月30日，美食外送滿200元減30元優惠券。

即日起至2023年4月30日，外賣自取滿60元減15元優惠券。

即日起至2023年4月30日，pandamart新客6折優惠券。

即日起至2023年5月7日，生活百貨88折優惠券。

即日起至2023年5月7日，生活百貨92折優惠券。

即日起至2023年5月7日，麵包西餅店及便利店92折優惠券。

即日起至2023年5月7日，首次購買生活百貨7折優惠券。

除了上述的折扣或扣減優惠外，用戶亦可到「印花專區」，以電子印花換領電子現金券。當中包括︰

大快活

早市及茶市3元優惠券，以1個電子印花換領。

午市4元優惠券，以2個電子印花換領

晚市5元優惠券，以3個電子印花換領

美心MX

全日電子6元優惠券，以2個電子印花換領。

吉野家

午及晚市5元專屬電子現金券兩張，以2個電子印花換領。

南記粉麵

滿80元減10元優惠券，以2個電子印花換領。