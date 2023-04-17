消費券2023｜累計逾50商戶涉違規套現遭取消帳戶　交執法機構跟進

消費券2023首期3,000元昨日（16日）派發，有報道指再有商戶向已收消費券市民「收購」，再以八折價發回現金或經轉數送支付，助套現賺取差額。政府發言人表示，自2021年推行消費券計劃至今，約有50多間商戶因涉嫌進行違規套現，已被相關的儲值支付工具營辦商凍結或取消其帳戶，政府並因應初步調查結果，交執法機構跟進。



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消費券計劃列明不可用以兌換現金

政府自2021年起推行了三次消費券計劃，適用於接受參與計劃的儲值支付工具作付款方式的本地零售、餐飲和服務業商戶的實體及網上店鋪，但不可用以兌換現金。政府發言人表示，各營辦商會留意各商戶的交易情況，如懷疑個別商戶有違規行為，會採取適當跟進行動，包括終止向有關商戶提供儲值支付服務；另一方面，個別商戶或市民如涉及造假、詐騙等行為，有可能觸犯法例，當局會將個案轉交執法機構跟進。

發言人表示，自2021年推行消費券計劃至今，共約有50多間商戶因涉嫌進行違規套現，已被相關的儲值支付工具營辦商凍結或取消其帳戶；當局亦已根據各營辦商提供的初步調查結果，將有關涉嫌進行違規套現的個案轉交執法機構跟進。

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