消費券2023︱零售業錄大額消費　市民即買日用品：無派一萬咁開心

政府今日（16日）派發首期3000元電子消費券，市民趁週日紛紛逛商場或店舖，不論是電器商店，又或是金飾店舖都見到不少人流，有商場更指今日已錄得多宗大額消費。有市民對派發首期三千元消費券表示開心，可以補助必需品的費用。不過亦有市民指首期三千元太少，「冇之前嗰個一萬蚊咁開心」。



市民：起碼一萬元先夠用

黎先生今日到旺角西洋菜南街的電器商鋪，花費800元電子消費券購買一把剃鬚刀，直言「平時唔夠膽買，太貴啦」，他指剩下的消費券打算用來買波鞋及吃飯。不過，他認為五千元消費券不夠用，「起碼一萬蚊囉，舊年都一萬蚊。」若派一萬元消費券，他希望能夠買PS5遊戲機。

有市民亦趁發放消費券購買金飾。賴小姐今日到旺角一家商場的金舖，趁發放消費券首日，買了一條原價945元、附帶小白兔造型金飾的手鏈，雖然開心，她卻表示不及上次派發一萬元消費券時開心。她認為首期派發三千元太少，「想買條金鏈都要四五千蚊啦 」。她指雖然獲發3000元消費券，但見金價上漲，所以不願自己再補錢去買。

買家電和電腦 補助必需品費用

林先生今日到旺角某商場用消費券買了一個電飯煲，花費約四百元，因為「多咗一筆錢使」而感到開心。陳先生則花費1300元購買了一部平板電腦，剩下的錢打算買鞋子等必需品。對於今年派發五千元消費券，他指「好過冇」，認為可以補助買必需品的費用，例如鞋子。

帶動商場人流銷情

新地商場表示，12家商場包括東港城、上水廣場、北角匯、將軍澳中心等，在消費券發放首日人流暢旺，各商場均錄得不少大額交易，整體營業額按年大升2成半，人流升2成。

▼4月16日 第一期消費券發放▼

