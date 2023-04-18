消費券2023｜八達通App搶$10電子現金券6步驟　手機先準備兩件事

【消費券2023/消費券查詢/合資格消費/八達通】隨著第一期3,000元消費券日前派發，八達通今日（18日）和25日透過八達通App合共送出10萬張面值10元的電子現金券，先到先得，非八達通消費券用戶同樣可領取現金券，可在全線港鐵車站指定商店使用，包括麥當勞、萬寧等逾70間商店，不設最低消費金額。

截至今午1時正，記者實測仍可領取該10元電子消費券。下文將提供領取教學，惟市民須先在手機上準備兩件事。



4月18、25日早上10時派電子現金券 先到先得

政府第一期消費券已在本周日（16日）派發，八達通亦在今日（周二、18日）及下周二（25日）早上10時，透過App送出共10萬張10元電子現金券，先到先得，可在全線港鐵車站指定商店使用，不設最低消費金額。不過用戶需要先準備兩件事，才可順利領取電子現金券。

需登記八達通「好易嘟」及成為港鐵App會員

首先用戶需下載八達通App，並登記八達通的「好易嘟」獎賞計劃，只要連結App內已綁定的八達通卡，便可完成登記。此外用戶亦需下載港鐵App並成為會員，只要填寫姓名、電郵、手機號碼等個人資料，通過短訊便能完成認證，可立即領取電子現金券。

若市民在八達通App內，綁定登記消費券的八達通卡，便可在手機同時領取消費券及交通補貼。（資料圖片）

▼八達通派10元電子現金券步驟一覽▼



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共六個步驟可領取10元電子現金券

步驟一︰在八達通App主頁下方點選「好賞嘟」；

步驟二︰點選港鐵車站10元電子現金券；

步驟三︰按「立即下載」及「立即使用」，將獲發一條推廣號碼。

步驟四︰複製該推廣碼後，再按「前程商戶網頁／應用程式」；

步驟五︰手機會自動跳轉至港鐵App的頁面，在貼上該推廣碼後按「提交」；

步驟六︰成功領取電子10元現金券一張。



非八達通消費券用戶亦可領取

若八達通用戶錯過今日的現金券派發，亦可等待下周二（25日）最後一次派發，同樣以先到先得形式限派5萬張，領取流程與上述一樣。此外經實測發現，即使並非以八達通領取消費券的用戶，亦同樣可領取該10元電子現金券。

▼八達通消費券詳情▼



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憑券到逾70間商店使用 包括麥當勞、萬寧、聖安娜

領取了電子現金券後，根據港鐵App顯示，憑券到指定商店包括（排名不分先後）︰東海堂、After 5、賞茶、Baleno、美珍香、北京同仁堂、優品360 (只限屯門站分店)、Bless、麵包新語、Calzedonia - Italian Legwear、譚木匠、恒隆白洋舍 (東涌站及奧運站分店除外)、家得路、卡萊美、康維他、天天加油站、誠品知味、佐丹奴、Good Mask 香港製造、Good Easy、點點綠 、健康工房、海邊走走 (只限香港站分店)、鴻福堂、iroiro、italian tomato、Joni、JOY N JAY、絕味、K100、奇華餅家、kikyo、KOI the、KOLB LIFE 、KT5、Lady Story、La Famille、Lifetastic Patisserie、營康薈、龍島、LUSH Fresh Handmade Cosmetics、萬寧、美心西餅、Maison Kayser、麥當勞餐廳、輕食堂、MINISO名創優品、美國菲爾斯曲奇、NOS PLUS 、零食物語、澳至尊、原味家作、Queen Club、利誠眼鏡、聖安娜餅屋、sakkarra、Sama Sama、鯉魚門紹香園、Signature by 5R、爭鮮外帶壽司、大班麵包西餅、THE BODY SHOP、Tony Moly、Wacoal、Wanko、榮華手信、榮華餅家、屈臣氏、山崎麵飽、Yamazaki Boulangerie Chaude、Yomimi、YVES ROCHER、菓子本家、食家優惠店。