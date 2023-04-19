12港人兩被告就刑期提上訴　上訴庭押後待控辯提交進一步陳詞

「12港人」之一的鄭子豪和廖子文，先後因妨礙司法公正和涉藏汽油彈材料兩案被判囚，原審法官下令兩案的刑期部份分期執行，總刑期為31個月。惟懲教署視他們就妨礙司法公正案已服刑完畢，無法執行部份分期執行的命令。兩人就藏汽油彈材料案的刑期提出上訴，上訴庭(19日)今審理。上訴方認為，該案刑期應減至16個月，以體現原審法官判刑的原意。上訴庭並把案件押後，讓上訴方和律政司就法律爭議提交進一步書面陳詞。



兩名上訴人為鄭子豪和廖子文在內地被捕後，分別於2021年3月和2020年12月移交返港。兩人於2022年7月15日，因妨礙司法公正罪被判監10個月。他們翌日因涉藏汽油彈材料，分別被判囚27和26個月，原審法官下令該案刑期和妨礙司法公正案，部份刑期分期執行，總刑期為31個月。

懲教署其後通知法庭，扣除還柙日數，兩人在妨礙司法公正案判刑當日，被視為服刑完畢，因此無法執行法官同期執行的命令。原審法官在判辭的後記，若得知此事，會把兩人藏汽油彈材料案的刑期調低至21個月，以達致兩案總刑期為31個月，又指他們可提出上訴，來修補此判刑上的缺陷。兩人現時就藏汽油彈材料案的刑期，提出上訴。

上訴方指基於公平原則，應減刑至16個月

上訴方今陳詞時指，認為基於公平原則，應減刑至16個月，並解釋原審裁法官的原意是兩案總刑期31個月，同時根據《監獄規則》第69條，獄中行為良好可獲減刑三分一，其實際刑期為約20個月。

律政司一方不爭議原審法官的建議，並陳詞指原審法官判刑時只講及兩案總刑期為31個月，未有表示其原意是實際刑期為約20個月。律政司一方又指總刑期為31個月已屬寛大，上訴方的說法是倒果為因。

案件編號：CACC115/2022