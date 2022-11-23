12港人之一的廖子文　認為刑期計法不公　准2萬元保釋等候上訴

「12港人」之一的廖子文，早前承認妨礙司法公正及藏汽油彈等罪，被判囚31個月，但懲教署無法遵從同期執行的命令，變相令他服刑多6個月。廖不服汽油彈案刑期，今年8月保釋等候上訴遭拒。他今（23日）再向上訴庭申請保釋，獲上訴庭法官彭偉昌批准以2萬元現金保釋，期間不得離港、需居於報稱地址、交出所有旅遊證件及每周往警署報到3次，稍後會以書面形式解釋批准保釋的理由。



申請人廖子文(19歲)，承認於2019年9月30日在灣仔一單位內藏汽油彈等，被判囚27月，他並承認一項妨礙司法公正罪，指他串謀他人保釋期間潛逃，被判囚10個月，原審官准兩罪部份刑期同期執行，廖最終只須服刑31個月。但懲教署今年7月稱，扣除還押日數，廖已在潛逃判刑當日被視為服刑完畢，因此無法遵循原審官同期執行的命令。

廖於8月首次申請保釋遭拒，彭官早前頒下判辭指，若區域法院法官游德康就汽油彈案判刑前，已知悉廖已服畢「12 港人」潛逃案的刑期，會進一步將汽油彈案原先的 27 個月監禁，下調至 21 個月，令總刑期維持在 31 個月監禁。不過，游官指已簽署判刑證明書，即他無權更改廖潛逃案的刑期，建議他考慮提出上訴，以修補這個判刑上的「缺陷」。廖因此而提出上訴。

案件編號：CACC 115/2022

廖子文涉2019年9月30日灣仔單位藏汽油彈案被捕。(詳看下圖)