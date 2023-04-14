初選案｜官指民動曾形容初選是壯舉　不覺趙家賢是被騎劫的受害者

民主派初選案16被告審訊繼續，民主動力召集人趙家賢今午(14日)繼續在西九龍法院(暫代高等法院)作供，他早上提到覺得辦初選的初心被戴耀廷及部份本土抗爭派的人騎劫，惟法官陳仲衡卻發現，民主動力當時的文件形容，初選投票是壯舉，又用上「光復議會」的字眼，陳官認為從文章所見，不覺趙是被騎劫的受害者，除非他有斯德哥爾摩症候群。趙解釋文件非他草擬，又稱若他當時謹慎處理會刪去部份字眼。



法官指民主動力的文章曾形容初選是壯舉，並有感謝戴耀廷，認為趙家賢不似被騎劫的受害人。（資料圖片）

指初選是創出民主運動的壯舉

代表黃碧雲和林卓廷的大律師沈士文下午繼續盤問，沈並引述趙家賢第二次與警方的錄影會面，提及有本土抗爭派騎劫初選。法官陳仲衡即指民主動力的文件形容初選投票是創出民主運動的壯舉，又有用「光復議會」的字眼，坦言從文章所見不覺趙是被騎劫的受害者，除非他有斯德哥爾摩症候群，庭上即傳來一陣笑聲。

趙指文章由黎敬輝草擬

趙即解釋說，當時著時任總幹事黎敬輝草擬文件，除感謝在票站的議員外，亦邀請他們出席其他小組，該文件最終未有發出。趙又說若他當時有盡謹慎責任，會刪除「光復議會」等字眼。法官李運騰指，黎是否較偏向本土抗爭派，趙說：「佢比我睇得無咁保守。」又指他不知道黎現時身在何處。

工作報告未提被騎劫

法官陳仲衡再引述民動就2018年11月至2020年12月的工作報告，當中形容初選的投票是香港民主歷史一頁。法官李運騰亦問，若民動被騎劫，應該是重要議題，報告中卻未見提及。趙解釋工作報告都是以正面態度，介紹組織完成的工作。

法官又發現民動的工作報告感謝戴耀廷，趙家賢稱他是壓抑對戴的真實感受。（資料圖片 / 鄭子峰攝攝）

報告有感謝戴耀廷

法官陳慶偉則留意到，報告中感謝兩位初選協調人，但趙早前形容戴耀廷是「大文豪、大學者、大思想家」，報告卻感謝戴。趙說初選投票人數多，「大家雄心壯志」，同時各人在初選後的記者會中亦「互送高帽」。李官便追問，趙是否隱瞞對戴的真實感受，趙澄清謂：「唔係隱瞞，係壓抑。」但他同意初選是公民社會歷史一頁。

聞戴曾要求作意向性投票

沈又指，當選立法會議員後否決預算案，非戴耀廷一個人可決定，趙同意。李官便問，協調會議就否決預算案有分歧時，會如何解決。趙稱從黎敬輝得知，如新東和新西在第二次協議會議後，在戴要求下進行意向性投票。惟法官陳慶偉問何謂意向性投票，又假設陳官是戴耀廷，在會中或要求與會者，就贊成或反對舉手投票，問此是否意向性投票。陳官又問，若趙是戴耀廷，會如何處理。

趙稱精神心理都難代入係戴耀廷

趙說：「我好難代入我係戴耀廷。」引來庭上各人哈哈大笑，趙再補充說：「精神上同心理上都係。」再引發另一輪笑聲。李官最後指，趙不能回應何謂是「意向性投票」，因他只是從他人口中得知有進行該投票，趙同意。

16名不認罪被告。(詳看下圖)

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16名被告：吳政亨(44歲)、鄭達鴻(34歲)、楊雪盈(36歲)、彭卓棋(28歲)、何啟明(34歲)、劉偉聰(55歲)、黃碧雲(63歲)、施德來(40歲)、何桂藍(32歲)、陳志全(50歲)、鄒家成(25歲)、林卓廷(45歲)、梁國雄(66歲)、柯耀林(51歲)、李予信(29歲)、余慧明(35歲)。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)

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案件編號：HCCC 69/2022