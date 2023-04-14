初選案｜非按預期發展　趙家賢覺初心遭戴耀廷及部份本土派騎劫

民主派初選案16被告審訊繼續，來自民主動力的被告趙家賢，今(14日)續在西九龍法院(暫代高等法院)作供，並接受代表民主黨兩名被告的律師盤問。律師指趙與警方作錄影口供時，曾提到參與初選「我哋個初心」是想令更多民主派進入立法會，惟初選後來遭到利用和騎劫，變成圖影響政府的運作。趙解釋當時覺得無辜，亦有反思他未有做好審查工作。他又指出他話中的「我哋」，只包括他、區諾軒和民動，絕對不包括戴耀廷，法官問他是否指戴騎劫了初選，趙確認並說：也包括部份本土抗爭派。



兩名來自民主當的被告。(詳看下圖)

指民主黨一直支持中國擁有香港主權

代表黃碧雲和林卓廷的大律師沈士文今起作盤問，他先就民主黨的立場等向趙家賢提問，指該黨是支持中國擁有香港主權，趙同意並指該黨黨歌中有兩句：「香江終於歸中國 兩制相輔開新天」。趙亦同意黃碧雲和林卓廷是堅持支持該黨的政策。法官陳仲衡問認罪的被告胡志偉，是否也是一樣，趙說：「佢係黨主席...無理由無支持。」惟法官陳慶偉即舉例蘇聯的例子，指主席也可能有不同意圖。

原本想更多民主派入立法會

沈大狀續問，趙曾與警方錄取兩次會面記錄，當中解釋他為何要參與初選，指趙曾說「我哋」個初心是想讓市民可投票，揀選候選人，並集中票源，令更多民主派進入立法會。惟他和民動遭利用和騎劫，變成圖影響政府的運作。沈問趙其看法是否正確。趙回應：「我當時係咁諗。」又說：「當時我會覺得好無辜。」但他稱反思若當時有做好審查工作，或可避免民動牽涉其中。

被騎劫初心的人絕對不包括戴耀廷

法官李運騰問趙，現時是否仍有「被騎劫」的看法，趙稱是。他解釋在錄影會面中稱「我哋個初心」的「我哋」包括趙本人、區諾軒和民動，李官隨即問：不包括戴耀廷？趙回應：「絶對無。」李官追問他是否指遭戴耀廷騎劫？趙回應：「同埋部份本土抗爭派。」

戴耀廷、區諾軒及趙家賢當時一同籌辦初選，但趙現覺得只有民動及區的初心被騎劫。（資料圖片）

民研拒辦戴才找民動幫忙

趙又透露，戴曾稱不找民動承辦初選，而是聯絡香港民意研究所負責。惟民研拒絕後，戴才稱和民動過往有合作，提出民動參與初選。趙指曾遭戴「踢開」，第一個想法是：「唔接好過接。」時任副召集人鍾錦麟卻認為，區諾軒和不同民主派光譜保持良好關係，亦「拉得住戴耀廷」。此外，他們亦擔心若沒有初選，各民主派陣營在選舉時「搶票好犀利」。趙最終接納鍾的意見，決定承辦初選。

初選期間民動常被排除在外

此外，他承辦初選時，民動很多事情是最後才知悉，或被排除在外。趙以民動在2018年參與立法會補選的協調工作做對比，當時他定時便獲告知投票數字，但初選時「就要追得好辛苦」。

不想民動被邊緣化才答應參與

沈又引述趙早前供稱，若他知悉戴耀廷於2020年4月發表的攬炒文章，不會答應承辦初選。惟李官指，趙於同年3月已在協調會議列席，問他當時是否為意部份人士對否決預算案的看法日趨強烈，亦漸趨反政府。趙同意，並指當時整個社會氣氛也是趨向反政府。他同意承辦初選，因民動作為民主派一分子，想在民主運動中仍有一定角色，不想民動被邊緣化「衰在我手上」。

16名不認罪被告。(詳看下圖)

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16名被告：吳政亨(44歲)、鄭達鴻(34歲)、楊雪盈(36歲)、彭卓棋(28歲)、何啟明(34歲)、劉偉聰(55歲)、黃碧雲(63歲)、施德來(40歲)、何桂藍(32歲)、陳志全(50歲)、鄒家成(25歲)、林卓廷(45歲)、梁國雄(66歲)、柯耀林(51歲)、李予信(29歲)、余慧明(35歲)。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)

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案件編號：HCCC 69/2022