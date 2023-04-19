僅6%受訪市民支持北部都會區、明日大嶼同步推　憂爆財政危機

政府近日多次強調北部都會區及明日大嶼需同時推行，綠色和平今日（19日）發佈《明日大嶼民意調查2023》，發現僅6%受訪者認同此做法，有55%人擔心同時推行兩個大型發展項目會分薄資源，互相拖垮。



調查亦顯示98%人稱沒有參與政府就明日大嶼展開的公眾諮詢，另外有73%人指明日大嶼發展完成後也不會搬遷去住，而最多人（66%）支持優先善用北部都會區，尤其棕地。



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綠色和平委託香港民意研究所，於3月27日至30日（即公眾諮詢尾段的4天），以隨機抽樣方式，電話訪問1,018名18歲以上香港居民，瞭解市民在政府就明日大嶼展開公眾諮詢的參與度，對明日大嶼發展的信心程度與憂慮，以及對明日大嶼宜居的看法。

公眾諮詢沒有「公眾」 力度開放度不足

調查顯示，公眾在政府明日大嶼的公眾諮詢中幾乎缺席，有98%人稱沒有參與諮詢，最普遍原因為「不知道有諮詢」（28%），其次為「不知道如何參與」（23%）。綠色和平資深項目主任陳可淳批評，政府沒公佈公眾諮詢開展，接觸公眾途徑只是設展覽或網站；而在政府舉行的33次明日大嶼簡介會議中，參與者近乎全屬專業學會，公民團體只得一次，而公眾參與甚至爲零。

除了諮詢力度不足，她亦指當局欠開放態度，舉例指發展局局長甯漢豪稱明日大嶼應討論如何做好，是有預設立場，令公眾諮詢偏向集中討論計畫的技術細節，是「自設障礙」地收集民意。

過半人對明日大嶼沒信心 擔憂財務危機

調查亦顯示過半受訪者對明日大嶼願景沒信心，如逾半市民沒有信心人工島能達成政府所說的願景，包括「成為第三個核心商業區」（55%)及「每年為香港帶來約2,000億元經濟效益」（54%)。

不少受訪者在調查中表示對明日大嶼憂慮重重，當中最多人擔心明日大嶼將出現財務危機，掏空庫房或令香港負債（53%），亦有逾四成人憂慮工程嚴重延誤(45%）、規劃走樣（41%），及破壞環境(40%)。

七成人指不會搬進明日大嶼

調查最後亦詢問受訪者對明日大嶼宜居的看法，有73%人表示不會搬進明日大嶼人工島，當中選擇「一定不會」更有58%。而最主要原因為「唔想搬屋/無需要搬屋」（37%）、「擔心交通不方便」（23%）、「地區偏遠」（16%）。

憂同布推北都、明日大嶼會全落空

是次調查中，大部分受訪者（66%）認為政府應該優先善用北部都會區，尤其棕地，才能更有效達到宜居宜業願景。而對於北部都會區與明日大嶼計畫同時推行，僅有6%人支持，另外55%人則認為會導致全部計畫落空。

調查結果與往年調查一致 反對民意持續且明顯

中大新聞與傳播學院教授李立峯分析是次調查，剔除「一半半」之類模棱兩可的答案後，市民對明日大嶼看法負面與正面的比例接近2:1，可見反對的民意非常清晰。他亦指出是次調查結果與往年多份相關民調的結果一致，可見明日大嶼經多年反覆討論。市民在消化各方資訊後，持續甚至更明顯地反對人工島填海計劃。

促請優先發展棕地

綠色和平促請政府應優先發展棕地，由於政府至今僅物色47公頃棕地建公共房屋，逾千公頃仍未有任何規劃，故應整體規劃棕地，包括重置本地工業、修復被破壞的生態敏感地區以及儘快善用433公頃快熟棕地，以助加快建屋。