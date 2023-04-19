全球首個凡爾賽宮虛擬展覽今日開幕　多感官沉浸式體驗王室氣氛

全球首個凡爾賽宮沉浸式虛擬展覽「虛擬凡爾賽宮之旅」今日（19日）於香港文化博物館開幕，展覽焦點包括帶來多感官體驗，包括可以聽到模擬路易十四的聲音，以及聞到法國著名調香大師為凡爾賽宮創制的獨特香氣。



沉浸式展覽 色、香俱全

由法國巴黎凡爾賽宮開發、全球首個介紹這座歷史地標的虛擬展覽，即將來港作首個展出，觀眾可以在沉浸式展區感受凡爾賽宮輝煌氣氛及認識凡爾賽宮的歷史。在展覽起首，觀眾會聽到由高科技合成模擬路易十四的聲音，向觀眾致歡迎詞，接著可以嗅到法國著名調香大師弗朗西斯．庫爾吉安（Francis Kurkdjian）為凡爾賽宮創制名為「王家喜悅」的獨特香氣，以國王路易十四最鍾愛的橙花為基底調製。

展覽透過一系列創新的互動裝置，讓觀眾細賞凡爾賽宮的建築工藝和豐富珍藏，共分為六個主題：

1. 時空穿梭

2. 凡爾賽宮之輝煌璀璨

3. 凡爾賽宮之百年藝韻

4. 凡爾賽宮之自然景觀

5. 凡爾賽宮之創新

6. 凡爾賽宮一日遊



360度電子屏幕 呈現最著名宮室

觀眾置身於360度電子屏幕之中，透過全景映像觀賞凡爾賽宮最著名的宮室，包括鏡廳、戰爭廳、墨丘利廳、維納斯廳及王家歌劇院華麗壯觀的室内景觀，觀眾可以深入宮殿，體驗王室氣派。每隔50秒左右，電子屏幕會轉換下一個景觀。

自行車互動裝置 漫遊王家園林

在「凡爾賽宮之自然景觀」展區會以自行車互動裝置，帶觀眾漫遊凡爾賽宮的王家園林之間，欣賞法式花園、特里亞農宮花園和王后小莊園等。現場共設有三部自行車及三面弧形大屏幕，觀眾可點選想去的庭院，並自由控制騎行速度。

景觀由破曉看到黃昏

觀眾可以坐下欣賞凡爾賽宮由破曉到黃昏的動人景致，包括花園、雕塑、噴泉，以及晚上的煙花匯演。展覽詳情如下：

展覽日期：4月19日至7月9日

地點：香港文化博物館一樓，專題展覽館三、四及五



開放時間



4月19日 上午10時至下午4時

其他平日 上午10時至下午6時

周末及公眾假期上午10時至晚上7時

逢星期二休館（公眾假期除外）



入場費



標準票︰成人 $10/人

團體票︰20人或以上 ＄7/人

優惠票︰全日制學生、殘疾人士及一名同行照料者、60 歲或以上高齡人士 $5/人

（博物館通行證持有人免費人場）

