張國榮展覽｜周三起文化博物館開鑼　首展熱．情演唱會白色羽毛衫

「要記得嘅，我永遠都記得。」一如旭仔在《阿飛正傳》的對白，即使哥哥張國榮已離開20年，每每提及香港流行文化，必然會提起他。



香港文化博物館明日（29日）起舉辦「繼續寵愛・張國榮紀念展」，展出共61組展品，不少出自哥哥的私人珍藏，當中也有些屬首次展出，包括哥哥在2000年《熱·情演唱會》開場時穿著的白色羽毛服飾，及1997年哥哥在《跨越97》演唱會穿著過的紅色高跟鞋等。



香港文化博物館總館長林國輝表示，相信哥哥在內地及海外的「哥」迷都會來看，預料今次展覽會有10萬人觀看，而稍後也會有關於哥哥的電影放映及講座。



+ 5

穿過霓虹燈，喻意穿越時空，走進張國榮的世界。在香港文化博物館二樓舉辦的「繼續寵愛・張國榮紀念展」，共展出61組展品，負責今次展覽的香港文化博物館一級助理館長（歷史/民俗）周志廉表示：「貴精不貴多」，展覽內也劃分成三區，包括電影、電視、廣告區、演唱會區及音樂區。

2000年演唱會白色羽毛服飾首度展出

周志廉特別提到，展品中不少屬哥哥的私人收藏，有些展品更是首度展出，包括哥哥在2000年《熱．情演唱會》開場時為配合「從天使到魔鬼」主題穿上的白色羽毛服飾。

周志廉又提到，今次展覽會展出哥哥在《跨越97》演唱會穿著上台演出的紅色高跟鞋、紅色斗篷及閃閃西裝。連同館內《瞧潮香港60+》中展出那雙哥哥為準備演唱會而買，但因尺寸不合而未有穿著的紅色高跟鞋，館內將同時展出兩雙屬於哥哥的高跟鞋。

除了舞台服飾，展覽也在不同區域展出哥哥的舊照片、唱片、及歌影視獎項等。今次展覽也由哥哥三位摯友陳淑芬、張叔平及夏永康擔任客席策展人。周志廉指，今次展覽是讓來看展的人透過他們三人的角度，了解哥哥的生平及藝術成就。

張國榮3生前友好當策展人

香港文化博物館總館長林國輝形容，今次展覽有三位哥哥摯友任客席策展人是「充滿愛嘅展覽」。今次展覽展期較長，他透露，主要是希望涵蓋哥哥9月的生辰，而下月1日將是哥哥死忌，他估計會有不少市民選擇當日到訪，館方也已有人流管制的預案，預料會有很多內地及海外的「哥」迷來港看展覽，料將有10萬人來參觀。

+ 25

其中一位客席策展人陳淑芬受訪時表示，今年是特別的一年，有不少在海下的人今年都會回港紀念哥哥，希望今次展覽可成為他們回憶哥哥的活動，「帶畀大家好多唔同時間嘅回應⋯⋯好似時光隧道咁，帶大家設去Leslie嘅世界。」

在眾多展品中，她說舞台服飾以往不曾以立體展出，今次是首次，感謝館內的復修團隊。她又說，特別喜歡張國榮在2000年《熱 · 情演唱會》穿著的藍色釘珠牛仔褲，憶述哥哥當時穿著這條褲勁歌熱舞，「珠片係到揈，好有風采。」同一演唱會穿著的貝殼裙褲，她也覺得相當特別。

+ 1

紅色紙鶴擺設代表「哥」迷的思念

今次展覽特意設計了一隻紅色紙鶴擺設放在館內的地下大堂，陳淑芬解釋，「哥」迷一直以紙鶴紀念哥哥，在哥哥逝世10周年也曾有舉辦紙鶴展，開幕前更有同一隻蝴蝶多次到訪，相信是哥哥向眾人表達感謝，認為紙鶴一直連繫著哥哥跟「哥迷」，所以今次展覽也有放置大型紙鶴。

劉明光引用《無心睡眠》指哥哥深受愛戴：踏著腳在懷念昨天的你

展覽今日傍晚舉行開幕禮，康文署署長劉明光有份主禮，他致辭時引用《無心睡眠》及《春夏秋冬》的歌詞：「踏著腳在懷念昨天的你」、「秋天該很好／你若尚在場」，他說相信大家對哥哥的歌仍舊熟悉，又指在哥哥逝世20年後，仍到處見到其歌影作品：「可見佢係深受大家嘅愛戴。」

他續指，哥哥是過去數十年香港歌影視壇最具代表的人物之一，其演藝藝生涯也印證著香港流行文化的發展，由西方流行音樂熱潮開始，到粵語流行曲興起，並透過電視、電影、演唱會等媒介將香港流行文化傳揚至海外。

港府今年起將每年舉辦流行文化節

他又提到，為配合國家十四五規劃，冀香港成為中外文化交流中心，港府由今年起將每年舉辦流行文化節，以哥哥紀念展作為首屆流行文化節的首項前奏節目，他認為別具意義，既希望做到「以舊帶新」，讓大家重溫香港流行文化的黃金歲月，發展出更好的發展，也期望各地喜歡流行文化的人可以在香港互相交流。