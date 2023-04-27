五一黃金周｜香港旅遊衣食住行6大重點　只有電子支付App或碰壁

香港與內地全面通關後首個「五一黃金周」本周六（29日）開始，業界預料大量內地旅客將湧至本港。兩地相隔三個月，內地旅客闊別香港已久，難免在衣食住行各方面，均會感到有點陌生，例如香港仍然流通現金及八達通卡、電話卡已改為實名制、膠袋徵費由0.5元增至1元。下文將逐一介紹來港旅行前，需要注意的各種事項，以避免旅途期間遭遇不愉快的經歷。



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1. 兌換現金及準備八達通卡

內地電子支付發展成熟，只要持有安裝支付寶或微信支付的手機，無論在交通、購物、繳費等均「暢通無阻」，現金卻成為「時代的眼淚」，不被部份商戶接受。雖然本港近年推行電子支付，但不影響現金及八達通卡的主流地位，因此內地旅客來港前須準備以下兩件事。

1. 到找換店兌換足夠的現金。



2. 購買／租借八達通卡，或下載旅客版App申請手機八達通。



不過旅客須注意，實體八達通卡分為租借版及旅客版。目前只要在港鐵站客務中心，以50元按金便可租用八達通卡，並在離港前退卡返還按金；或可在港鐵站客務中心、OK或7-Eleven便利店，以39元購買旅客版八達通卡，留待下次來港再使用。

目前旅客版App內的八達通支援蘋果iPhone及Apple Watch（iPhone 8及Apple Watch Series 3或之後的型號），以及指定的華為及三星手機。只要透過已綁定手機的信用卡，包括非香港發出的萬事達卡、銀聯或`Visa信用卡或扣賬卡支付，便可在App申請新八達通，毋須支付任何費用。

至於匯率方面，則根據所綁定的信用卡機構，自動兌換至港元付款。旅客在離港後，在App點選退卡，餘額將退回信用卡帳戶內。相比實體八達通，旅客毋須趕在離港前，到附近的港鐵站退卡，更能節省時間。

2. 電話卡購買渠道一覽

香港電話儲值卡實名制，已在2023年3月1日實施，旅客如使用本港電話卡亦同樣需要實名。現時旅客在香港境內購買電話卡的官方渠道，包括便利店（7-Eleven、OK、VanGO）、各電訊商門市（Csl、HKT、中國移動等），亦有連鎖商店如屈臣氏、尖沙咀天星碼頭的旅發局諮詢中心等。

以深受內地旅客歡迎的SoSIM為例，若經福田口岸入境香港，僅33元包50GB任用數據及5,000本地通話分鐘，有效期為30日。根據網上教學指，只須將電話插入手機，在收到短訊通知後進入登記網站，掃描證件及遞交申請便可啟用。

不過旅客需要連接網絡，才可進入登記網站。翻查資料，機場、福田、羅湖及香園圍口岸、全線港鐵站及高鐵西九龍站，均設有免費的Wi-Fi熱點，即旅客可在福田口岸購買電話卡後，只要即時連接港府提供的「Wi-Fi.HK」，經登記後正式開始旅程。

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3. 坐紅Van前先通知司機目的地及準備現金

目前港鐵網絡已覆蓋香港大部份地區，旅客透過乘坐港鐵便可到達主要的景點，僅山頂、淺水灣、赤柱、昂坪、大澳、長洲、西貢等景點，需要轉乘巴士、小巴、纜車或輪船到達。不過每種公共交通工具均有其特色，旅客乘坐前需要再作了解。

以俗稱「Van仔」的小巴為例，分為固定路線的綠色專線小巴，以及非固定路線紅色小巴。其中紅色小巴開出時間並不固定，部份線路為通宵經營，或要排隊等待一段時間。目前部份紅色小巴仍未接受電子支付，包括八達通卡，車上亦未必已安裝按鈴，因此旅客可先準備零錢，上車時向司機說出目的地，避免錯過站點，為旅程帶來不愉快。

若旅客希望進一步規劃行程時間，巴士及港鐵均提供App下載，以查詢車費及實時資訊，包括城巴及新巴的「CitybusNWFB」、九巴的「APP 1933 - KMB」、港鐵的「MTR Mobile」、港府推出的「香港出行易」等。

4. 求助及投訴方式一覽

人生路不熟，在香港旅遊期間一旦遇到意外，例如遇到行劫、受傷、遺失財物、詐騙、遇到不良銷售手法的商店等，又應如何求助或投訴呢？

．若在香港遇到緊急事故，旅客可致電999查助，並依照接線生的指示行動。

．若旅客已離開香港，卻是罪案的受害人，則可電郵至警務處的刑事部（按此）；遺失財物則可進入旅客專用的電子報案中心（按此），以通知警方處理。

．警務處網頁顯示，最多訪港旅客設訴的類別，是零售或其他商業交易的詐騙案，惟警方只可調查涉嫌有刑事詐騙成份的案件，若交易涉及虛假資料或受到誤導，才屬刑事性質。不過若對案件並不確定，仍可致電尖沙咀警署值日官的電話查詢（2678 2887）。

．若該件不屬刑事詐騙，但該店戶仍有損香港的聲譽，亦可提出民事或其他訴訟，可先致電消委會投訴熱線（2929 2222）。旅客在遞交投訴後，則可關注消委會的微信公眾號，並輸入投訴個案資料，包括投訴編號及年份、手機號碼後四位數字，便可查閱最新進度。

該公眾號亦支援旅客補交投訴資料，只要點撃「聊天／支付記錄等證據文件上傳」，並選擇希望補交的文件類型，例如圖片、影片、錄音或文件等，便可上傳予消委會再作處理。

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5. 公立醫院收費一覽

若在香港旅遊期間，不幸受傷或遇到意外，自行或經致電999求助到公立醫院，收費又是如何呢？根據醫管局指引，內地居民屬「非符合資格人士／非香港居民」，即旅客到急症室求診每次需要港幣1,230元，普通科醫院每日住院收港幣5,100元，深切治療病房則需港幣24,400元。

（醫管局網頁截圖）

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6. 指定地方及室內禁煙可罰款$1500

雖然內地亦實施禁煙政策，惟違例罰款的金額，僅約人民幣50元至200元不等。至於香港由2007年1月1日起，公共的室內空間，以及部份戶外空間，均不可吸煙，違例者將定額罰款港幣1,500元，包括︰

．食肆處所的室內地方，例如酒樓、茶餐廳等；



．室內工作間，例如店舖、辦公室等；



．公眾場所內的室內地方，自動扶手電梯、遊樂場、泳灘等；



．部份由《吸煙（公眾衞生）條例》指定的戶外地方，例如巴士轉乘站等。現時本港逾255個公共運輸設施，已按實際環境，以界線清晰顯示禁煙區範圍。



此外，由於香港已實施室內禁煙，大部份酒店房間為禁煙房。不過煙民在入住酒店時，仍可先向酒店查詢是否提供吸煙房間。否則旅客若違規吸煙，酒店會視乎其入住條款，向違規者徵收一定罰款，金額甚至可高達數萬港元。

香港禁煙區域一覽。（1823網頁截圖）

7. 其他注意事項

．香港部份熱門餐廳大排長龍，旅客可先下載「OpenRice 開飯喇」在線預約，避免浪費寶貴的時間。



．香港部份餐廳會收取「加一」，即10%服務費，以及不提供免費紙巾，建議先隨身準備一包紙巾。



．香港由2022年12月31日起開始實施膠袋徵費1元，若旅客支持環保，建議先隨身準備環保袋方便購物。



．雖然上文提到現金仍佔據香港主流，不過部份商店並不接受500元或1,000元大額紙幣，建議準備100元或以下紙幣為主。



．內地與香港的插座不同，建議旅客來港前先準備轉換插及移動電源（充電寶）。

