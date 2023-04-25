五一黃金周｜業界稱每天200內地團訪港仍遜疫前　酒店訂房逾七成

全面通關後，首個五一黃金周將至，酒店業主聯會執行總幹事徐英偉今早（25日）在電台節目表示，4月份訂房情況普遍達7成滿，旺區已接近全滿，惟因航班客運量未復常，未回復至疫前黃金周水平。旅遊業界則預計黃金周長假期期間平均每天有約100至200團旅客來港，只及疫情前每日約500至600團的三分一，認為現時接待能力完全足夠應付來港旅客數量。



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酒店業界：航班客運量不足

五一黃金周將於本周六（29日）展開，酒店業主聯會執行總幹事徐英偉今早在電台節目表示，業界對今年五一的表現感樂觀，截至本周為止，4月中的訂房情況普遍達7成滿，旺區已接近全滿。他指，航班客運量不足限制中長途旅客復甦，未回復至疫前黃金周水平。

徐英偉表示，擔心旅客數量未能在長假期後持續，出現「黃金周就忙死，之後就餓死」的情況。他又強調，雖然酒店業界現時人手緊張，但已調動足夠人手在黃金周期間迎接旅客，希望能確保酒店的服務質素，期望旅客來港後有深度旅遊體驗能有美好的回憶。

旅遊業界：足夠應付黃金周來港旅客量

香港入境團旅行社協會創會會長謝淦廷則表示，五一假期的入境旅客以自由行為主，今年的訪港內地團，平均每天有約100至200團，在港逗留兩天的旅客佔多數。他又指，旅行團數量只及疫情前每日約500至600團的三分一，現時接待能力完全足夠應付來港旅客數量。他又指，現時餐廳選擇多了，加上五一團費較以前貴，團餐由40至50元，變為60至80元，相信不會重現早前有地區逼滿等候用餐旅客的情況。

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