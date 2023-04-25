五一｜旅議會團餐參考名單土瓜灣5店上榜　大角咀鐵板燒$240一位

內地五一勞動節長假周末(29日)開鑼，香港業界消息稱，接待內地團的本地旅行社近日接獲旅議會發出的一張「接受預訂旅行團餐參考資料名單」，當中列出16間食肆及四個位處商場的美食廣場名單。當中，土瓜灣及紅磡分別有5間及4間食肆上榜，佔名單逾半，但土瓜灣崇安街兩間早前內地團團餐熱點不在名單之列。



旅議會總幹事楊淑芬透露，該張近日向業界發放的名單，目的只為分流旅客在各區用膳，僅作參考用，上述餐廳必須接受預約，避開繁忙時間才符合條件，未來會繼續搜羅合適的餐廳以更新名單。她強調，若業界自行預訂其他餐廳亦沒有問題，「（名單）只不過係一個建議。」



有業界人士強調，所有餐廳可接待內地旅行團，一些熱點由於有一定口碑及客源網絡，即使有沒有名單也人多，參考資料能否起分流作用須觀察：「人哋有網絡同埋口碑好，到時（五一長假）都多人，去美食廣場一樣可能產生其他問題。」



▼3月30日 土瓜灣接待內地旅行團食肆實施改善人流管理措施後情況▼



+ 2

夏寶龍歎早茶九龍灣酒樓上榜 崇安街兩間熱點不在列

根據該張旅遊業界取得的「接受預訂旅行團餐參考資料名單」，16間獨立食肆分布九龍灣、土瓜灣、紅磡、尖沙咀及半山，早前推出海上午膳分流內地團的洋紫荊維港遊亦上榜。其餘15間除了一間位於半山的茶餐廳，全部為中式酒樓，包括中央港澳工作領導小組常務副組長、港澳辦主任夏寶龍早前港考察曾往飲早茶的九龍灣一間酒樓，而土瓜灣崇安街兩間早前內地團團餐熱點不在名單之列。

油塘、佐敦、尖沙咀及大角咀4商場美食廣場列參考名單

除16間獨立食肆，參考資料名單比較特別之處是包括四個商場內的美食廣場，它們分別位於油塘大本型、佐敦恆豐中心、尖沙咀新港中心及大角咀奧海城二期，相關美食廣場食店種類多，包括車仔麵、日式、韓式食店、海南雞飯等，名單列出午市餐價介乎每位43元至240元，最貴的位於大角咀美食廣場的台式鐵板燒。

▼3月30日 土瓜灣接待內地旅行團食肆實施改善人流管理措施後情況▼



+ 10

旅議會：名單中餐廳必須接受預約 避繁忙時間招待內地團

旅議會總幹事楊淑芬透露，該名單是近日向業界發放，目的只為分流旅客在各區用膳，僅作為參考使用，上述餐廳必須接受預約，以及避開繁忙時間招待內地團，未來會繼續搜羅合適的餐廳以更新名單。她強調，若業界自行預訂其他餐廳亦沒有問題，「只不過係一個建議。」

五一自由行佔多 不擔心餐廳預約爆滿

被問到目前是否已達到分流的效果，她則表示，自從旅監局早前落實預約制措施後，情況已有明顯改善，會繼續與局方溝通，以及與業界研究成效。她並指，接下來的五一黃金周以自由行佔多，團數可能相比平時的周末少，因此不擔心屆時餐廳預約會爆滿。

旅議會總幹事楊淑芬。（資料圖片／羅君豪攝）

業界分析美食廣場分流作用須觀望

一名業界人士分析，「參考資料名單」極其量只屬建議，部份以往「熱點」有客源網絡及口碑，旅行社可能較有信心：「人哋有網絡同口碑好，內地客其實無投訴，有無所謂名單都好，估計土瓜灣到時（五一長假）都多人，多唔多旅行團試食美食廣場係未知數，到時有可能有新磨擦，同埋成本會高。」

▼4月12日 洋紫荊維港遊▼



+ 14