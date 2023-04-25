五一黃金周｜美食廣場列接待內地團名單　食客建議分流旅客用餐

五一黃金周即將開始，據了解，旅議會已向接待內地團的旅行社發出「接受預訂旅行團餐參考資料名單」，當中列出16間食肆及4個位處商場的美食廣場名單，餐費最低每位約40元、最貴240元。

記者今日（25日）到名單上位於大角咀大型商場的美食廣場作視察，午市人流不斷，部分餐廳職員未聞會有內地團打算來用餐，食客對於用餐區可能劃出予旅客使用意見不一，惟盼作出分流安排，免影響本地人日常。



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旅議會發出的團餐參考名單中，比較特別是包括四個商場內的美食廣場，它們屬同一集團的「Food Republic 大食代」，分別位於油塘大本型、佐敦恆豐中心、尖沙咀新港中心及大角咀奧海城二期。相關美食廣場食店種類多，包括車仔麵、日式、韓式食店、海南雞飯等，名單列出午市餐價介乎每位43元至240元，最貴是奧海城內的圓台式鐵板燒。

記者今日（25日）午市時段到達奧海城第二期內的「大食代」，內裡共有13間餐廳，涵蓋中、日、韓、東南亞等菜式，美食廣場就是自助形式，食客到心儀的餐廳購買食物後，自行拿到用餐區進食，沒有店員送餐服務，用餐區的大枱呈長條形可坐十人，沒有像酒樓般的大圓枱。



觀察期間所見，不少區內上班族和學生光顧，用餐區枱椅甚至，最繁忙的下午一至二時，食客也毋須等位，惟場內未見有準備劃設旅行團用餐區的措施，記者向部分食店職員查詢，都不知道該美食廣場被列入接待名單，詳情要問老闆。

打工仔：好過佢哋企喺街到食

在大角咀上班的梁先生表示，午飯時間經常會到美食廣場內的餐廳用餐，聞悉美食廣場將會接待內地旅行團，他相當歡迎：「無辦法唔歡迎，其實內地旅客同外國旅客本質上係冇分別，一打開咗關口佢哋就會湧過嚟。」

他又指，曾看到新聞報道指內地旅客在地區內當街食兩餸飯，又或在公廁外食杯麵的情況：「畀佢哋入餐廳食好過佢哋企喺街到食，起碼對香港形象會好少少。」

「過來人」冀旅行團別影響當區居民

沈小姐則表示，平時較少到奧海城吃飯，但因家住黃大仙，所以相當了解區內被內地團迫爆的情形：「一定會對住喺到嘅居民有影響，我試過多人到要行出馬路，希望到時餐廳分流可以做好啲。」

她又建議，餐廳應分時段接待內地旅客，盡量在非繁忙時段接待旅客，如上午11時前或中午2時後：「始終香港都需要旅遊業去振興返本地經濟。」

沈小姐建議，餐廳盡量在非繁忙時段接待旅客。（鄧康翹攝）

周同學表示，擔心內地旅客增多令餐廳人流變多，「同佢哋爭位坐。」（鄧康翹攝）

中學生擔心無位食飯

就讀區內中學的周同學表示，每星期都會到美食廣場一至兩次，他擔心內地旅客增多令餐廳人流變多：「我哋食飯都係得一個鐘，本來就已經好趕，都驚到時嚟到要同佢哋爭位坐。」

他又指，對於內地旅客來港感歡迎，但希望旅客們可遵守香港的禮儀：「希望佢哋可以自律啲，尊重香港嘅文化。」

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