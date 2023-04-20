港島大停電｜工程師料緊急應變未完善　憂維修人員年資少訓練不足

港島區昨（19日）凌晨廣泛地區停電長達近一小時，港燈指供電系統在凌晨進行線路保養維修時有設備發生故障。

香港工程師學會電機分部代表勞偉籌今（20日）於港台《千禧年代》表示，今次停電事故或涉維修制定的緊急應變計劃未及完善，令受影響範圍未能及時縮細。他認為，未必涉及機件老化，但近年工程界人手短缺，憂維修人員或訓練不足，但需待港燈交代成因後始確認是否屬於人為錯誤。



▼ 港島多區停電情況 ▼



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勞偉籌：工程界人手短缺 青黃不接

勞偉籌估計，今次事件或涉電網維修原件時制定的緊急應變計劃未及完善，令今次影響範圍未能及時縮到最小。他推算，或與供壓開關掣出事有關，若短路影響較大，加上未有制定良好的緊急應變計劃，會一併影響周邊的開關掣「跳掣」。他提到，根據過往紀錄，港燈供電非常穩定，但是次事故反映港燈有需要加強維修時的緊急應變計劃。

至於會否涉及機件老化，他相信機會較低，因為港燈與政府的利潤管制協議，保證電力公司有8%利潤保證，故港燈會適時加強基建設備。他續說，工程界人手短缺，業界青黃不接，推測或年資較淺的人員訓練不足，致維修程序出問題。

環境局：檢討《管制計劃協議》賞罰事宜

環境及生態局昨出稿回應稱非常關注事件，機電署已要求港燈盡快查明事故成因，並於4周內提交詳細報告。當局今年會與兩電就《管制計劃協議》作中期檢討，並向兩電提出修訂《協議》內包括賞罰機制事宜的建議；又稱會審視今次事故會否觸及相關獎罰機制。