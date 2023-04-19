港島大停電｜梁熙：停電60分鐘內重啟有獎勵並不合理

港島部份地區凌晨停電。民建聯立法會議員梁熙今日（19日）指，幸好發生時間是晚上，如果是早上會造成更大影響，事件屬電力公司僥倖，現正了解中，有新消息會再交代。



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被問及港燈大幅加價後發生停電，是否不可接受。梁熙指利潤管制需要檢視，現時一年發生停電如重新啟動時間在60分鐘內，電力公司可獲得500萬元獎勵。他反問停電不需要罰款反而有獎勵是否合理，直言電力公司穩定供應是應有責任，停電重啟不應獎勵，會繼續跟進。

吳秋北（右）指昨晚港島停電，至今日中午港燈都未有交代，而郭偉强亦質疑用電到高峰期港燈可否應付。（馮子健攝）

吳秋北不滿到今日中午仍未交代

工聯會立法會議員吳秋北指，昨日停電40分鐘後，一直等待港燈作交代，但到中午都未有任何信息，對此表示遺憾。他指港燈態度不能接受，香港電力需求與市民生活要有保障，不能有失，又稱長者、醫療需要沒有電力會出現問題，認為港燈要有交代。

工聯會立法會議員郭偉强指，不少範圍停電接近1小時，按照協議3日內要提交報告，但需要交代，因為公眾有知情權。他指用電未到高峰期都有事故，質疑用電到高峰期港燈可否應付，又稱港燈加價後，市民對服務有所期望都合情合理。

吳秋北指港燈要主動交代，並非「要人追先解畫」。各項利潤包括電費都需要檢討，收取高昂電費後服務都需要改善。