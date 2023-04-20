港島大停電｜消息：港燈配電站人為錯誤肇禍　疑駁錯電纜終致斷電

港島區周三（19日）凌晨廣泛地區停電近一小時，港燈指供電系統在凌晨進行線路保養維修時設備「發生故障」，惟未有交代是否屬人為錯失。

《香港01》獲悉，大停電事故起源於數碼港分區變電站，消息指有派駐現場負責日常保養的工程師，疑於工程期間未有察覺有人誤駁一條275-kV（千伏）電纜至開關裝置，並指示控制室要求「開電」，結果出現「三相接地故障」短路，觸動該分區停止供電，亦令南丫發電站啓用保護裝置，截斷相關發電機組，因而影響同一電網範圍包括南區、田灣、東區杏花邨、太古和筲箕灣一帶。

理工大學電機工程學系教授鄭家偉則指，若將高壓電纜駁錯電路，的確有機會出現電力短路，影響港島區供電系統，致廣泛地區停電。他表示，倘事件屬實，是罕見的人為失誤，理應可避免。

《香港01》已向港燈查詢。



▼ 港島多區停電情況 ▼



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港燈供電系統周三(19日)凌晨零時49分發生故障，港島多處地區電力中斷，其中東區及南區等成重災區，電力中斷48分鐘後，在凌晨1時37分陸續恢復。期間引發多宗被困升降機及火警鐘鳴響事故，消防處需於多區出動救援。

駁錯電纜 保護裝置啟動「跳掣」

港燈同日下午約4時半發聲明指，供電系統在凌晨「進行線路保養維修時，有設備發生故障」，經緊急處理後，電力在近一小時後全面恢復。港燈未有披露今次大停電事故，是否涉及人為錯誤。

有不同的消息人士向《香港01》透露，肇事位置發生於數碼港分區變電站，有工程師當時獲派在現場監督日常維護時，懷疑未有察覺其中一條275-kV（千伏）電纜接駁至開關裝置，結果「開電」時出現「三相接地故障」，由於變電站設保護裝置發現電流過大，便自動「跳掣」停止供電。

據了解，肇事位置發生於數碼港分區變電站。（廖雁雄攝）

數碼港分區變電站「跳掣」後，致該區負載驟跌，由於供電頻率突現變化，港燈位於南丫島的南丫發電站啓動電力保護裝置，並自動截斷（load shedding)相關的發電機組，免釀成更廣泛的影響。由於變電站由數碼港輸電至田灣及香港仔等分區，而港島南風也有一電纜隧道輸電到港島東區，導令其他地區亦遭牽連，受影響的電網範圍包括南區鴨脷洲、田灣、東區杏花邨、太古和筲箕灣一帶等。

港燈南丫發電廠。（港燈網頁圖片）

知情人士又透露，大停電事故發生後，港燈人員旋即進行搶修，包括馬上採用後備電纜供電，但為免再有差池，檢查需時，港燈隨後於一小時內陸續恢復供電。

有知情人士說，今次明顯屬嚴重人為錯誤，認為港燈責無旁貸，亦需嚴正向公眾交代，因停電影響可大可小，隨時可致傷亡，後果堪虞：「今次好彩有後備電頂住，醫院氧氣機係需要持續供電，係可以死好多人。」

學者：人為失誤理應可避免

理工大學電機工程學系教授鄭家偉表示，將高壓電纜駁錯誤至電路時，的確有機會出現電力短路，一旦任何地方出現短路，「都要扯好大電流，令到嗰個部份跳掣，即係保護裝置啦，如果一跳咗掣之後，令到成個港島區嘅供應系統有個變化。」

他補充指，其他地區會在短期內補償數碼港的電力，令供電出現變化包括電壓波偏異，或相位偏異等，「大變化就可能會跳掣，其他地方都會可能有跳掣出現，嗰個情況係（供電）極之唔穩定。」最後致廣泛地區停電。

他說，倘消息屬實，今次明顯是人為失誤，理應可以避免，「呢個唔係機件故障，係佢改變呢個系統嘅時候，發現呢個機件故障，咁係有啲嘢做漏咗。」他直指情況不理想，強調工程師和工人在改變電路前，有必要確保情況安全才可繼續工程，「三相電纜，高壓200幾kV嘅電纜駁過去嘅話，係要有好多監管，唔係話師傅駁過去，係一個駁完幾個睇，再double check曬所有嘢先啪掣，先畀電，令到佢唔可能出現呢個短路情況。」

鄭家偉亦稱，一般電力短路後，電網會啟動保護裝置，即跳掣、斷電，但不排除會有部份機組未及啟動相關裝置，致機組或配件損壞，甚至電線「燒咗」，但即使有機件損毀，工程師亦會整組部件更換，一般需時兩三日便可完成維修。他又認為，港燈有定期維修電網和機件，相信致大型損壞的機會較細。他又強調一般部份地區供電發生事故，會有其他機組補給供電，故對整體電力供應的影響不大。