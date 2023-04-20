中大推算40萬長新冠患者現生殖系統問題　涉月經失調及性功能障礙

中文大學醫學院一項有關長新冠研究，發現超過七成患者於確診五個月後仍然患有最少一種徵狀，當中有12%長新冠患者出現生殖系統徵狀，包括月經失調、下體疼痛及性功能障礙等，80%為女性。



中大研究團隊估算，如香港有500萬人曾染新冠，則或有高達42萬長新冠人士受生殖系統徵狀困擾。調查顯示，約有四分一長新冠患者的人際關係受影響，但過半數沒有求醫，並表示不清楚治療和預防方法，更有七成人感到迷茫及不知所措。



中大醫學院長新冠研究發現超過七成患者於確診五個月後仍然患有最少一種長新冠徵狀，在持續受長新冠困擾患者中，有12%出現生殖系統徵狀，包括月經失調、下體疼痛及性功能障礙等。

中大醫學院於去年7月至12月透過問卷訪問10,043名香港新冠康復者的後遺症情況，對象年齡介乎1至102歲，97%為於去年受到感染的懷疑Omicron個案。

7成患者於確診五個月後仍然患有最少一種長新冠徵狀

結果發現，超過七成患者於確診五個月後仍然患有最少一種長新冠徵狀，最常見是認知功能和心理徵狀，包括記憶力減退、集中力下降、思考緩慢、失眠、嗜睡、焦慮、情緒低落及睡眠時間不規律，有些個案徵狀更維持長達三年。

12%長新冠患者出現生殖系統徵狀 8成為女性

研究更發現12%長新冠患者出現生殖系統徵狀，包括月經失調、下體疼痛及性功能障礙等，當中80%為女性，研究團隊估算，若本港有五百萬人曾經染疫，則高達42萬長新冠人士受這些問題困擾，當中約有四分之一人士的人際關係受影響，但過半數沒有求醫，並表示不清楚治療和預防方法，更有七成人感到迷茫及不知所措。

陳家亮建議成立長新冠中心集中處理複雜病例

團隊指45歲或以上的女性康復者是高風險群組，中大醫學院院長兼腸道微生物群研究中心主任陳家亮教授認為，今次研究再次證明長新冠是常見且複雜疾病，社會必須及早正視長新冠帶來的負擔，也應透過基層醫療系統支援長新冠患者，並建議成立長新冠中心集中處理複雜病例。