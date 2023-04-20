中大推算40萬長新冠患者現生殖系統問題 涉月經失調及性功能障礙
撰文：石國威
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中文大學醫學院一項有關長新冠研究，發現超過七成患者於確診五個月後仍然患有最少一種徵狀，當中有12%長新冠患者出現生殖系統徵狀，包括月經失調、下體疼痛及性功能障礙等，80%為女性。
中大研究團隊估算，如香港有500萬人曾染新冠，則或有高達42萬長新冠人士受生殖系統徵狀困擾。調查顯示，約有四分一長新冠患者的人際關係受影響，但過半數沒有求醫，並表示不清楚治療和預防方法，更有七成人感到迷茫及不知所措。
中大醫學院於去年7月至12月透過問卷訪問10,043名香港新冠康復者的後遺症情況，對象年齡介乎1至102歲，97%為於去年受到感染的懷疑Omicron個案。
7成患者於確診五個月後仍然患有最少一種長新冠徵狀
結果發現，超過七成患者於確診五個月後仍然患有最少一種長新冠徵狀，最常見是認知功能和心理徵狀，包括記憶力減退、集中力下降、思考緩慢、失眠、嗜睡、焦慮、情緒低落及睡眠時間不規律，有些個案徵狀更維持長達三年。
12%長新冠患者出現生殖系統徵狀 8成為女性
研究更發現12%長新冠患者出現生殖系統徵狀，包括月經失調、下體疼痛及性功能障礙等，當中80%為女性，研究團隊估算，若本港有五百萬人曾經染疫，則高達42萬長新冠人士受這些問題困擾，當中約有四分之一人士的人際關係受影響，但過半數沒有求醫，並表示不清楚治療和預防方法，更有七成人感到迷茫及不知所措。
陳家亮建議成立長新冠中心集中處理複雜病例
團隊指45歲或以上的女性康復者是高風險群組，中大醫學院院長兼腸道微生物群研究中心主任陳家亮教授認為，今次研究再次證明長新冠是常見且複雜疾病，社會必須及早正視長新冠帶來的負擔，也應透過基層醫療系統支援長新冠患者，並建議成立長新冠中心集中處理複雜病例。