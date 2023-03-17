世界睡眠日｜中大：睡眠少於6小時減疫苗保護　長新冠風險多一倍

3月17日（今日）為為世界睡眠日，中大醫學院發表研究指，與16個國家或地區代表組成的研究團隊共同發現，接種兩劑新冠疫苗的參與者中，習慣性睡眠時間較短的人與睡眠充足者相比，會多一倍風險現「長新冠」。



研究團隊之一、中大醫學院精神科學系助理教授陳銀燕博士解釋，接種疫苗可減少患長新冠的風險，惟此些保護作用在那些每晚睡眠時間少於6小時的人中不太明顯，研究結果進一步強調了充足和優質睡眠對於減少長新冠的重要性。



睡眠對人類十分重要，中大醫學院精神科學系的研究團隊與國際新冠睡眠研究小組 (International Covid Sleep Study, ICOSS) 合作，研究新冠大流行和感染如何影響成年人的睡眠、晝夜節律（俗稱生理時鐘）、日間表現和健康。研究發現，習慣性睡眠時間較短的人與睡眠充足者相比，會多一倍風險現「長新冠」。

睡眠不足易出汗、關節肌肉痛

研究發現，調查訪問了約 17,000 名人士，結果顯示，接種兩劑疫苗的參與者中，睡眠時間短、即少於6小時的人，比正常睡眠者有較高風險出現長新冠，前者的風險是後者的約兩倍，他們會較易出現出汗（1.73倍）、關節和肌肉痛（1.67倍）及呼吸急促（1.39倍）等徵狀。

今日是世界睡眠日，中大醫學院精神科學系呼籲大眾關注睡眠健康，並注意睡眠問題可增加患長新冠、情緒病及心血管病等風險。(左起) 中大醫學院精神科學系系主任榮潤國教授、副教授陳詠欣醫生及助理教授陳銀燕博士。（中大醫學院提供）

睡眠時間短 減疫苗保護作用

研究團隊之一、中大醫學院精神科學系助理教授陳銀燕博士解釋，接種疫苗可減少患長新冠的風險，惟此些保護作用在那些每晚睡眠時間少於6小時的人當中不太明顯，研究結果亦進一步強調了充足和優質睡眠對於減少長新冠的重要性。

除更易出現「長新冠」外，中大醫學院精神科團隊於 2021 年時亦就新冠大流行期間，發表的一項為期三年的縱向研究，指失眠和晝夜節律紊亂的情況在隨訪中表現出日間嗜睡和心理健康問題的風險增加。另外，睡眠不足與心血管病風險之間存在因果關聯，持續睡眠不足（少於或等於6小時）是心血管疾病風險的獨立致病因素，包括高血壓、心房顫動、肺栓塞和慢性缺血性心臟病。

榮潤國教授強調睡眠是保持身體健康的重要因素，建議保持良好的睡眠衞生，如保持規律的作息模式和避免在睡前使用電子產品。（中大醫學院提供）

睡前避免使用電子產品

中大醫學院精神科學系系主任榮潤國強調，睡眠是保持身體健康的重要因素，建議港人應保持規律的作息模式；每晚獲得充足的睡眠時間；避免在睡前使用電子產品；營造舒適的睡眠環境及保持一些就寢習慣如睡前放鬆等。