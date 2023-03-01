逾90萬人受困「長新冠」　民建聯3月起辦6場中醫義診　料惠3千人

三年口罩令由今日（1日）起全面取消，意味香港擺脫疫情陰霾。不過有大學團隊推算，香港逾90萬名新冠康復者有至少一種「長新冠」症狀。民建聯發起「全民關注『長新冠』行動」，透露將於3月起舉辦6場諮詢日，設中醫義診等活動，讓公眾更全面認識及應對「長新冠」，預料受惠人數達3,000人。



專業醫護組織合作 助公眾認識長新冠

民建聯衞生事務發言人、立法會議員梁熙表示，有調查顯示本港至少逾90萬人有「長新冠」徵狀，包括疲倦、記憶力差、失眠等，但坊間對「長新冠」的認知度普遍不足，故民建聯發起是次行動，與香港認可營養師學院專業委員會、香港臨床心理學家公會、香港物理治療學會、香港職業治療學會、香港中醫學會、香港中醫骨傷學會、港九中醫師公會，及僑港中醫師公會合作，冀望透過一系列不同形式的宣傳，讓公眾認識「長新冠」。

原為中醫師的民建聯衞生事務副發言人、立法會議員陳永光表示，根據政府數據，醫管局中醫診所已為逾10萬名新冠病康復者提供近44萬人次診療，但名額仍供不應求。有見及此，民建聯將於3月起，在全港籌辦6場「長新冠健康諮詢日」，每場將有20名中醫師協助義診，料有3,000人受惠。另外，諮詢日亦設有健康講座，出席市民將獲贈保健湯包。

林哲玄：民間力量助市民走出困擾

來自醫療衞生界的立法會議員林哲玄表示，今次將聯同多個醫療衞生界專業公會一同參與「全民關注『長新冠』行動」，希望為市民提供紓緩「長新冠」的實用健康知識，以民間力量協助市民走出「長新冠」的困擾。林哲玄續指，相信大家都明白預防勝於治療的道理，並指最重要的是要接種疫苗，因為有數據顯示，疫苗不但可以緩減新冠徵狀，亦有一些證據發現疫苗有可能防止新冠感染變成「長新冠」。

民建聯亦製作了一份問卷，以了解新冠病康復者的「長新冠」表面徵狀、政府應該加強哪方面的支援等，日後集合數據及加以研究，再向政府表達關注及要求加強支援。