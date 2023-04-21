流感高峰｜專家指嚴重及死亡個案大部份無打針　九成屬慢性病患者

近日流感襲港，在4月16日至4月19日，僅4日內共有29宗嚴重流感個案，當中有17宗死亡個案。香港感染及傳染病醫學會副會長林緯遜在港台節目《千禧時代》表示，嚴重及死亡個案中，有九成患者患有慢性疾病，相關該數字與過往相近，提醒市民不能放鬆。他認為除了長者外，50至64歲群組同樣需要多加關注。



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流感數字與疫情前相比暫時相若

林緯遜表示，新冠疫情期間，受惠於防疫措施，流感個案確實較少；現時數字相比之下確實有明顯反彈，不過若與疫情前對比，兩者其實相若。雖然目前嚴重及死亡個案增加，但林緯遜強調，當中大部份患者並未接種流感疫苗，而且九成患有慢性疾病，不論長者或是小童，相關數字亦與過去相近，「但唔代表可以放鬆」。

他續指，流感以呼吸道感染為主，不過嚴重時會引起併發症，例如細菌性肺炎、急性中風、心肌梗塞等，從而增加死亡率。雖然接種流感疫苗未必能百份百避免死亡，但他強調能減低死亡率，「唔打（疫苗）保障更加細。」

香港感染及傳染病醫學會副會長林緯遜。（資料圖片／廖雁雄攝）

50至64歲群組需要關注

林特別提到，除了長者，50至64歲群組同樣值得關注，已涉及19宗嚴重及五宗死亡個案。他認為，該群組應列入疫苗優先接種群組，並指孕婦、醫護人員、院舍職員，以及與豬隻相關的職業，亦應優先接種。

問到因流感入院的0至5歲幼童增加，他表示目前個案確實多，但認為入院受多個因素影響，例如家長對幼童的照顧，或大眾對流感的警覺性增高。