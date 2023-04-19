新冠及流感活躍度升叮噹馬頭　家庭醫生指急症室爆滿可到社區求醫

衞生防護中心昨稱本港新冠病毒及流感活躍程度上升，家庭醫生林永和今（19日）於港台《千禧年代》表示，近日新冠肺炎及流感求診者俱多，形容兩者「叮噹馬頭」，其中新冠染疫者以成年人及長者為主，8成未打齊針或確診已過半年，至於流感則以兒童佔多。

他呼籲，市民應及早接種疫苗，另急症室爆滿情況將持續，呼籲病人可於社區求醫。



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新冠患者年長為主 流感最多兒童

家庭醫生林永和表示，近日求診者趨增，「新冠肺炎同流感叮噹馬頭」，前者以成年人及長者為主，當中8成屬未打齊針或確診已過半年的市民；後者則以兒童佔多，他推測與兒童流感接種率不理想有關。他又說，不論肺炎及流感，現時若當機立斷接種疫苗，仍有幫助。

他又指，相信急症室人滿為患情況將持續數周，呼籲病人可先向診所及家庭醫生求診，以獲及時診症。

衞生防護中心：過去一周新冠流感活躍

衞生防護中心昨日表示，本地監測數據顯示，新冠病毒活躍程度有所上升，4月2日至8日的一星期內，化驗所新增檢測陽性個案、社區檢測中心及社區檢測站採集樣本檢測陽性比率、污水監測，以及定點普通科門診及私家醫生診所監測等，對比前一周均呈現上升趨勢。衛生防護中心提醒市民提高警覺，建議出現呼吸道感染病徵者應佩戴口罩和盡早向醫生求診，強調接種疫苗可有效預防嚴重個案。

防護中心又指，上述一星期內，本港流感整體活躍程度再進一步上升，公共衛生化驗服務處和醫管局收集的呼吸道樣本中，流感病毒陽性百分比為13.7%，而3月首周的數據僅為少於1%，且主要診斷為流感而入住公立醫院的比率亦持續上升，尤其是12歲以下的兒童及50歲或以上人士。中心提醒，接種流感疫苗對於減低醫療系統的壓力至為重要，呼籲市民尤其是有較高風險患上流感及其併發症的人士，盡早接種流感疫苗。