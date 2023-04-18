新冠及流感病毒呈現上升趨勢　衞生署籲長者幼童盡快接種疫苗

近日感染新冠病毒及流感病毒個案呈現上升趨勢，本港也出現Oｍicron新變種病毒株Arcturus感染個案。衞生署衞生防護中心公布，鑑於本地監測數據顯示，化驗所新增檢測陽性數目、社區檢測中心及社區檢測站採集樣本檢測陽性比率、污水監測，以及定點普通科門診及私家醫生診所監測等，對比前一周均呈現上升趨勢，強烈呼籲市民，特別是幼童、長者和長期病患者，為有效預防2019冠狀病毒病，應盡快接種疫苗。



年滿六個月而不屬於優先組別人士，如要接種第四劑或以上劑次新冠疫苗，由本周四（20日）起，只可自費到私營市場接種，於4月20日前已預約接種的人士則不受影響。



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新冠病毒污水監測數據對比前一周呈現上升趨勢

本港今日新增218宗確診新冠肺炎個案，維持在200宗的水平。衞生防護中心表示，在4月2日至8日一周內，化驗所新增檢測陽性數目、社區檢測中心及社區檢測站採集樣本檢測陽性比率、污水監測，以及定點普通科門診及私家醫生診所監測等，均對比前一周呈現上升趨勢。

中心強烈呼籲市民，特別是幼童、長者和長期病患者，為有效預防2019冠狀病毒病，應盡快接種疫苗，減低一旦感染後的死亡和重症風險。中心再次強調，屬於優先組別的市民不論過往已接種多少劑疫苗，於接種上一劑疫苗或感染2019冠狀病毒病超過6個月後，可於2023年內免費接種額外的加強劑。所有6個月大或以上的市民可免費接種首3劑新冠疫苗。

流感整體活躍程度再上升

另外，中心早前已宣布香港已進入流感高峰期，而在4月2日至8日的一周，本港流感整體活躍程度再進一步上升。中心的公共衞生化驗服務處和醫管局收集的呼吸道樣本中，季節性流感病毒陽性百分比從三月首周少於1%上升至截至4月8日一周的13.57%。主要診斷為流感而入住公立醫院的比率亦持續上升，尤其是12歲以下兒童及50歲或以上人士。

中心發言人強調，除盡早接種疫苗以保障個人健康外，佩戴外科口罩亦可以預防傳播呼吸道病毒，故出現呼吸道感染病徵的人士，即使症狀輕微，佩戴外科口罩仍十分重要。另外，出現病徵人士不應上班或上學，避免前往人多擠逼的地方，並應盡早向醫生求診，減低將病毒傳染給高危人士（如本身有健康問題或免疫力低的人士）的風險。正確佩戴口罩十分重要，包括在佩戴口罩前及脫下口罩後保持手部衞生。