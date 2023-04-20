流感活躍度續上升　入院比率按周飆近倍　過去4天錄17宗死亡個案

本港近日受新冠及流感病毒夾擊，據新一期的新冠肺炎及流感速遞的最新監測數據顯示，本地季節性流感的整體活躍程度持續上升，過去一周上升至15.81%，周日（16日）至昨日（19日）的4日內，有29宗嚴重流感個案，當中有17宗死亡個案。



因流感入院的人數亦持續上升，公立醫院流感相關入院率為至0.94（每一萬人口計），較前一周錄得的 0.52升近倍，處於中強度水平，而0至5歲相關入院率更升至5.24，即每一萬名幼童入院就有5.24人為流感，為極高水平。



新冠病毒Arcturus方面，據衞生防護中心公共衞生化驗服務處對樣本進行基因分析，在4月13日至19日期間，其比例由前周的4%下跌至1.7%。



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流感病毒活躍程度持續上升，據新一期的新冠肺炎及流感速遞顯示，在4月9至15日期間，本地季節性流感的整體活躍程度持續上升，流感病毒百分比為15.81%，較前一周14.41%微升，當中83%為甲型（H1）流感，其次為甲型（H3）流感佔17%。

公立醫院流感相關入院率持續高企，過去一周入院率更升至0.94（每一萬人口計），較前一周錄得的 0.52升近倍，處於中強度水平。值得留意的是，0至5歲相關入院率繼續上升至5.24，即每一萬名幼童入院就有5.24人為流感，達極高強度水平。

衞生防護中心過去十一日（4月9日至19日）共錄得76宗成人流感嚴重個案，個案中有14宗個案已知曾接受流感疫苗注射，同期未有錄得兒童流感相關之嚴重併發症/死亡個案。76人中37人死亡，17宗個案於最近4日錄得，而76人中，53人感染甲型（H1）流感，5人為感染甲型（H3）流感，餘下18宗同為甲型流感惟有待分型。另外，同期亦錄得16宗在學校或院舍發生的流感樣疾病爆發的報告，涉78人染疫。

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新冠方面，據最新監測數據顯示，過去一周本地新冠病毒的活躍程度有輕微上升，化驗所新增對新冠病毒檢測陽性的數目為1,116個，對比前一周的627個，一周內急增近倍。

據最新監測數據指，在社區檢測中心及社區檢測站採集的樣本對新冠肺炎檢測陽性比率（七天移動平均值）為2.86% ，較上周的1.77%有輕微上升。至於污水監測人均新冠病毒含量（七天幾何平均值）亦有上升，由前一周每公升約266,000 拷貝，上升至每公升約為426,000拷貝。

衞生防護中心公布，過去十日錄得10宗在學校或院舍發生的新冠肺炎爆發的報告，涉48人染疫。此外，死亡個案在過去10天錄得80宗。

新冠病毒Arcturus襲港，據衞生防護中心公共衞生化驗服務處對樣本進行基因分析，在4月13日至19日期間，最常見的變異病毒株為 BA.2 後代譜系，佔53.9%，其次為其他變異病毒株則佔43.5%，當中包括新冠病毒Arcturus（即XBB 1.1.6），而其比例由前周的4%下跌至1.7%。