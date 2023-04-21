港島大停電｜港燈錯駁後備電纜　能諮會主席︰屬人為事故不應獎賞

港島區周三（19日）凌晨廣泛地區停電48分鐘，港燈昨夜（20日）交代初步調查結果，承認有工程人員在數碼港變電站維修時，駁錯後備電纜引發短路，並觸及保護系統。港燈工程人員駁錯的後備電纜，已在系統中有10多年，惟現場無標示，工程人員使用的電路資料亦無記錄該條電纜。



工程師學會電機分部代表勞偉籌在港台節目《千禧時代》認為，是次事故一定涉及人為疏忽，難以想像工程人員接駁的電纜並無紀錄。能源諮詢委員會主席郭振華在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，人為事故不應根據《管制計劃協議》獎勵港燈，相信政府會作出懲處，建議當局應向公眾解釋協議中不清楚的條文。



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根據現時政府與港燈和中電簽訂的《管制計劃協議》，有條文列明在故障後如平均可於70分鐘內恢復供電，都可以獲得獎勵。例如以是次大停電為例，若港燈今年再無事故，反而可額外賺取0.015%的准許利潤，以港燈去年賺取29.54億元推算，即相當約553.9萬元。

能諮會主席︰屬人為事故

能源諮詢委員會主席郭振華表示，今次事故屬於人為，並非涉及不可控的因素，「我覺得絕對唔需要獎。」他相信政府會懲處港燈，並會要求對事故負責。他並建議當局應向公眾解釋協議中不清楚的條文。

他解釋，協議以約一小時作為賞罰的界線，因本港地小人多，當停電超過兩小時，將對醫療、金融等範疇帶來嚴重影響，只要停電的時間限制在一小時內，仍可應急處理。他認為需要檢討制度，從過去五年找出值得參考的事例，防止日後再發生，並加強公眾對電力相關的教育。

能源諮詢委員會主席郭振華。（資料圖片）

工程師學會︰事故難以想像 一定涉及人為疏忽

工程師學會電機分部代表勞偉籌表示，後備電纜通常會「接地」達至保護作用，若高壓電纜接駁後備電纜，產生的電流巨大則會引發短路，並觸及保護系統。他建議，港燈應改善檢查程序，強調工程人員不能盡信手上的文件，需要了解實際情況；港燈亦應重新檢視後備電纜的記錄。

勞強調，工程人員接駁無紀錄的後備電纜是難以想像，認為一定涉及人為疏忽。他指，控制中心理應存有後備電纜的相關記錄，亦不解工程人員當時為何沒有相關電路資料，「圖入面冇就有啲奇怪。」

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