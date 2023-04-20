港島大停電｜港燈：意外接駁一條後備電纜　通電引發短路肇禍

港島區周三（19日）凌晨廣泛地區停電近一小時，港燈稱供電系統在進行線路保養維修時設備「發生故障」。《香港01》今日（20日）率先報道，據了解事件涉人為錯誤，疑有派駐現場負責日常保養的工程師，保養維修工程期間未有察覺有人誤駁一條275-kV（千伏）電纜至開關裝置引起。

事發逾40小時，至今晚10時，港燈才交代初步調查結果，稱相信事件與舊有檔案及現場操作程序有關，導致供電系統進行保養維修後，工程人員意外接駁到一條不在紀錄的後備電纜，引發短路，繼而觸動供電系統自動保護機制，影響電力供應。

問及為何10多年都未發現無標示後備電纜，港燈承認難以理解：「點解係一個10幾年前紀錄，點解冇一個標示？我哋唔理解嘅，當時有冇決定、有冇遺漏，我哋唔敢講。」他又指，這問題也是調查方向之一。



▼ 4月20日 港燈晚上10時會見傳媒講解電力故障初步調查結果 ▼



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▼ 港島多區停電情況 ▼



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港燈晚上9時通知傳媒，會在晚上10時見記者交代事件。港燈營運董事鄭祖瀛聯同輸配電科總經理葉祟泰晚上會見傳媒交代事件。鄭祖瀛指，對今次受停電影響客戶致衷心致歉，他亦為此鞠躬致意。

鄭祖瀛指，今次事件相信與舊有檔案及現場操作程序有關，導致供電系統進行保養維修後，「意外接駁到一條不在紀錄的後備電纜，引發短路，繼而觸動供電系統自動保護機制，影響電力供應。」

鄭稱對今次停電事故深表遺憾，事故非常罕見，涉後備電纜，會以嚴肅認真態度處理，深入研究系統有否其他要改善的地方，已採取一系列措施避免再次發生，並按政府要求在4星期內提供報告，及改善方法等。

港燈營運董事鄭祖瀛聯同輸配電科總經理葉祟泰，就今次事件鞠躬致歉。（梁鵬威攝）

涉事後備電纜早年已變成備用 無獨立保護裝置

葉祟泰則指，今次事件是發生於南區數碼港變電站內，站內電力設備屬27萬5000伏特的骨幹輸電系統，工程人員當時在該處進行維修保養，但在調試過程中駁錯後備電纜引發短路觸及保護系統。

葉祟泰稱，該後備電纜無獨立保護裝置，要較長時間隔離，引發系統的連鎖反應，影響港島部份地區供電。初步調查指，涉事後備電纜因早年做電網改善工程後，電纜變成後備狀態，經過10多年均接駁在系統上，但不通電，現場亦無標示有後備電纜。

他又說，工程人員使用的電路資料無後備電纜，故現場調試程序無涵蓋處理該電纜方法，故調試中意外令該電纜通電，引起短路。調查又指同一開關站發現另一條後備電纜，已即時停止維修工作，工程人員會再三確認電路圖準確性，並加上後備電纜備註。

葉祟泰表示，涉事工程人員已入職10多年。至於為何涉及人為錯誤，但仍要花近一日時間才作交代，葉祟泰指，事件發生後需要較長時間詳細調查，對於「遲了公布」向公眾致歉。

問及為何10多年都未發現無標示後備電纜，鄭祖瀛承認難以理解：「點解係一個10幾年前紀錄，點解冇一個標示？我哋唔理解嘅，當時有冇決定、有冇遺漏，我哋唔敢講。」這問題也是調查方向之一，他又補充，南丫島機組有一些受影響，無嚴重及明顯損毀，但仍需時詳細檢查分析。

港燈未提賠償：按協議去做

至於會否向客戶賠償，鄭祖瀛指港燈一直按利潤管制協行事，「協議清楚列明償罰機制，並非用單一事件量度，暫時會按協議去做，將來情況會在後續解決。」

《香港01》今日率先報道，消息指肇事位置發生於數碼港分區變電站，有工程師當時獲派在現場監督日常維護時，懷疑未有察覺其中一條275-kV（千伏）電纜接駁至開關裝置，結果「開電」時出現「三相接地故障」，由於變電站設保護裝置發現電流過大，便自動「跳掣」停止供電。

數碼港分區變電站「跳掣」後，致該區負載驟跌，由於供電頻率突現變化，港燈位於南丫島的南丫發電站啓動電力保護裝置，並自動截斷（load shedding)相關的發電機組，免釀成更廣泛的影響。

由於變電站由數碼港輸電至田灣及香港仔等分區，而港島南風也有一電纜隧道輸電到港島東區，導令其他地區亦遭牽連，受影響的電網範圍包括南區鴨脷洲、田灣、東區杏花邨、太古和筲箕灣一帶等。