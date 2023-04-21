真人故事改編禁毒互動話劇30間小學公映　蕭澤頤冀種下禁毒種子

警方毒品調查科本月起推出以真人故事改編所製作的「IDK互動禁毒劇場」，以大富翁遊戲為主題，向學生宣揚毒品禍害。劇場將在7月前於30間小學公演，每場可供150名高小學生參加。



毒品調查科今日（21日）舉辦劇場首映禮，警務處處長蕭澤頤致辭時表示，雖然去年因嚴重毒品罪行被捕的10至20歲青少年較2021年下跌三成，但仍有17名13至14歲的學童因嚴重販毒罪行被捕，反映販毒有年輕化趨勢。他指，希望禁毒劇場可以在學生心入面種下一粒禁毒的種子。



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毒品調查科今年四月推出以真人故事改編所製作的「IDK互動禁毒劇場」，劇場以大富翁遊戲為主題，話劇設有不同的角色，模擬同學於青春期面對不同人生挑戰及抉擇所帶來後果。

去年有17名13至14歲學童因嚴重販毒罪行被捕

毒品調查科於今日舉辦劇場首映禮，警務處處長蕭澤頤致辭時表示，雖然去年因嚴重毒品罪行被捕的10至20歲青少年有298人，較2021年下跌了三成，但仍有17名13至14歲的學童因嚴重販毒罪行被捕，反映販毒情況有年輕化趨勢。

蕭澤頤：一宗都嫌多

他續指，此些個案一宗都嫌多，因為涉及販毒的判罪是很重，以自己曾在懲教院見過的一名販毒的女童為例，其在5年前15歲時因被毒販利用而販毒，被判監17年半。

警務處處長蕭澤頤致辭時表示，去年有17名13至14歲的學童因嚴重販毒罪行被捕，反映販毒情況有年輕化趨勢。（黃寶瑩攝）

他期望，今次通過新穎的話劇方法，可以令學童從中獲得啟發，認識毒品知識及禍害，並在學生心入面種下一粒禁毒的種子，「只有自己先係人生嘅主人翁，要為自己人生負責。」

話劇主角藍本 社工稱聽到母親哭泣決心戒毒：行錯追唔返

互動話劇將在四月至七月在30間小學公演，每場可供150名高小學生參加。香港戒毒會註冊社工鄭明輝表示，話劇其中一名主角的藍本是其親身經歷，曾是一名優秀運動員及學生的他因認識街童而接觸到毒品，亦因不想失去朋友而吸食，即使被捕坐監仍然未能戒毒，直至有次聽到母親在家中因自己而哭泣，而決心戒毒。

他其後參與戒毒會的療程終成功戒毒，惟已錯過了很多與父親的相處時光，「原來行錯咗就追唔返。」他最後與在場的學生奉勸千萬不要接觸毒品，「毒品一啖都唔可以試！」