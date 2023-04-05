鯉魚門銀龍咖啡茶座老闆娘嘆生意冷清　消防員街坊冒雨幫襯怕失去

曾獲特首李家超、保安局局長鄧炳強、警務處處長蕭澤頤等高官「打卡」支持的鯉魚門銀龍咖啡茶座，其老闆李凱瑚（Kate姐）早前在微博發文感嘆淡靜，並稱自己「由始至終都冇分顏色」。今早（5日）清明節，店內客人雖不多，但未至於「拍烏蠅」，有任職消防員的街坊稱得知該店「告急」故特意冒雨幫襯，大讚該店奶茶及多士味道好。



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清明節下着毛毛雨，銀龍咖啡茶座有數名客人光顧，店內店外均掛滿與警務人員相關的物件，老闆娘李凱瑚與李家超的合照排在出入口處。李凱瑚今早不在店內，住於附近的消防員王先生與太太今早到銀龍吃早餐，特意冒雨光顧，原因是得悉銀龍生意「告急」，稱假如該店因無生意結業，會感到很可惜：「始終啲嘢好食……啲多士好食，奶茶好飲。」

行山客何先生今日趁清明與太太到附近茶果嶺礦場行山，故到店內吃早餐。他指知道該店生意較淡靜，又指老闆較「正能量」，希望能一直做下去：「梗係繼續做，最好繼續做。」

李凱瑚日前在微博發文，指「黑暴」期間好多人支持她，但最近「生意靜到一個點」，只有食環署職員來巡視。她更指好多人說要向前看，不要再分顏色，直言:「其實由始至終我都冇分顏色」，雖然生意淡靜，「但我仍然無悔支持香港警察」。