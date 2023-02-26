好市民獎｜臨時演員帶隊江碧君救墮海女童獲嘉許：好簡單好小事

退休臨時演員帶隊江碧君去年5月在青衣碼頭釣時，突然附近有一名沒有家人陪同的女童墮海，她即走下碼頭樓梯，把女童拉回岸邊；女童原來是特別教育需要（SEN）兒童，未能清楚表達需要，她即用本身個人經驗安撫女童。她報警求助後，同時在Facebook關注組發帖，找尋女童的父親。



江碧君今日（26日）獲警頒發2022年「好市民獎」的「全年好市民獎」。



▼2月26日 全年好市民獎▼



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今屆得獎者共有80人，介乎15至71歲，當中逾15%低於29歲，主要協助偵破和舉報盜竊、詐騙、刑事毀壞、非禮、偷拍等案件。另外今屆有7間機構獲選為「好機構」，包括港鐵、順豐等。

7歲女童意外墮海 碼頭附近無其他人

眾多好市獎當中，已退休的臨時演員帶隊江碧君獲選為全年好市民獎，她於2022年5月在青衣海濱長廊釣魚時，遇到一名7歲女童意外墮海，便馬上落樓梯拉她上岸，「冇得諗乜嘢，我淨係知道要救人，就第一時間抆咗佢上嚟先再諗。」她表示當時時間為大約下午6時，碼頭附近已經沒有其他人，幸好她剛好看到，如慢一步恐怕也會釀成不幸。

退休臨時演員帶隊江碧君（左）於去年5月釣魚時救起一名有特殊需要的女童，今日由警務處處長蕭澤頤頒發。（夏家朗攝）「全年好市民獎」。。

透過「青衣關注組」尋女童家人

江碧君把女童救上岸後，便報警求助，後嘗試與女童溝通，發現女童為特別教育需要（SEN）兒童，未能清楚表達需要，而江碧君因為家人有相似病歷，所以知道應該如何處理，她耐心與女童相處，為她披上外套及請她飲檸檬茶，成功安撫女童乖乖等到警員前來。她又透過「青衣關注組」尋人，最後在街坊的幫助下成功找到女孩的父親。

女童父親今日亦有出席典禮，送上由女兒所畫的畫作，他再三感謝江碧君救命之恩，否則父女倆可能「一世都唔會見到」。

江碧君則表示，救人是舉手之勞，亦不求回報，對獲提名甚至得獎感到驚喜，「好簡單好小事咋嘛，（女童）爸爸多謝過我咪算囉，我ok架喇。」

15歲女生拍下色魔相片 助繩之於法

今年最年輕的得獎者為年僅15歲的學生莫芷晴，她於2022年9月與同學一同乘搭小巴其間發覺同學被人從後捉摸臀部非禮，莫同學立即用手提電話拍下疑犯照片，其後警方根據莫同學所提供的資料展開調查，最後成功拘捕疑犯，被控非禮罪罪成判監21日。

警務處處長蕭澤頤今日在2022年「好市民獎」頒獎典禮表示，慶幸港有一班好市民為社會繁榮穩定出一分力。（夏家朗攝）

蕭澤頤：慶幸香港有一班好市民

警務處處長蕭澤頤出席頒獎典禮時感謝全賴每位做好人好事的好市民。他又提到由得獎者組成的「好市民聯盟」過去2年到不同學校及機構，向超過1,600名市民宣揚好市民精神。

他又表示，推出特輯回顧70年代至今的好市民故事，從中可留意到儘管不同年代當中，有不同形式的罪案發生，但慶幸都有一班好市民為社會繁榮穩定出一分力，希望好市民精神能植根香港，繼續「好人好事好市民，盡心盡力盡幫人」的精神。