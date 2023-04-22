港大醫學院海外搶人才　冀2027年前聘140人　劉澤星：每級都缺人

港大醫學院早前聯同醫管局一同到英國倫敦招聘人才，政府專家顧問、香港大學醫學院院長劉澤星早前則到美國奧蘭多出席研究會兼介紹港大醫學院。他今早（22日）在商台節目《政經星期六》表示，港大醫學院招聘亦遇到困難，過去六年教職員人數有減無增，但本科生及研究生人數分別增約30%及40%，「每級（教員職級）都缺人」，醫學院無足夠教師督導學生研究，須正視填補人手方法。他指，目標在2027年前能招聘140人，認為需要親身到海外宣傳港大優勢：「真係要出去唱好香港大學。」



港大醫學院早前聯同醫管局一同到英國招聘人才。（資料圖片）

本科生及研究生分別增三成及四成 教職員無增長

劉澤星表示，本港整體醫療人手確實不足，醫管局最新數字顯示，醫生和護士流失率分別為7.7%及11.0%；而港大醫學院招聘亦遇到困難，估計與疫情有關，過去六年教職員人數更有減無增，雖然本科生人數增加30%，研究生則增逾40%，卻並無足夠教師指導學生及督導研究，認為問題需要正視。

政府專家顧問、香港大學醫學院院長劉澤星。（資料圖片／張浩維攝）

招聘海外人才不能靠電腦螢幕︰真係要出去唱好香港大學

劉澤星剛剛在美國奧蘭多參與大型腫瘤會議，稱發現不少年輕科研人員，留意港大醫學院的發展，以及對來港發展感興趣。他認為招攬海外人才，並不能僅依靠電腦螢幕，需親身到海外作宣傳。「人哋唔會就咁話知道香港大學，或者香港大學醫學院做得幾好，真係要出去唱好香港大學。」

目標2027年前招聘140人

劉澤星續指，是次招聘對象主要為科研及教學人才，希望不久前的海外招聘能獲得成功。此外，港大醫學院將在5月及6月，分別到澳洲及英國再作招聘，他表示，目標在2027年前能招聘140名專才，負責不同科研項目，幫助港大醫學院繼續發展，並強調每個職級人手均短缺，期望由科研人員至教授人手均可招攬。