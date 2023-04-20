海外醫生｜高拔陞：倫敦招聘發逾100份有條件聘書　最快第3季到港

公立醫院人手短缺問題嚴峻，醫管局行政總裁高拔陞今日（20日）表示，早前往英國倫敦招聘，已發出逾100份有條件聘書，80%為港人，其餘有馬來西亞華僑等，簽約數目正陸續增加，大部份為剛畢業學生，亦有小量專科醫生，期望最快第三季到港工作。高拔陞形容招聘情況令人鼓舞，月內會赴澳洲舉行招聘會。



+ 6

高拔陞表示，4月初在倫敦的招聘會中，吸引超過600名醫學生及執業醫生參加，超過350人即場表示有興趣回港工作或來港發展，近半數是香港永久居民並持獲認可的醫學資格。

他稱，醫管局已發出超過100份「有條件聘書」，當中大部份年資較淺，多為剛畢業、或正在當地接受專科培訓的醫生，但亦有少數資深專科醫生，期望最快今年第三季可來港工作，但仍要視乎該批醫生的生活安排，受聘者來港後亦會再作配對安排，醫管局亦會向當地醫科港人學生提供短期臨床實習計劃等。

問及有海外醫生關注是否需要宣誓事宜，高拔陞稱不覺有人有疑問，指當日大部份參加者最為關注工作量、是否很辛苦及生活適應問題，「薪金都冇乜人問」，他亦樂聽聞不少當地讀書的醫生稱希望返港回饋社會、與家人團聚等。他又稱，已獲發聘書的100名醫生，幾乎「個個都識講廣東話、（溝通）好流暢。」

高又說，準備月內赴澳洲舉行同類招聘會，並解釋選擇英國及澳洲，是因容許特別注冊的75間醫科院校集中在英國及澳洲。他續稱，期望請「越多越好」，醫管局會為該批海外醫提供搬遷津貼，包括提供子女就讀學校及居住等資料，亦會協助醫生覓居所等。

高拔陞4月20日指早前在倫敦的招聘已發出100份有條件聘書，相關醫生最快第三季可到港工作。（何瑞芬攝）

至於大灣區醫療人才交流計劃下，首批醫護人員日前已到港，當中70人為護士，醫管局護理總行政經理潘恩榮表示，首批70名護士會在老人科展開交流，第二批料有100位護士，預期今年底至明年初來港，但仍要與內地商討，故暫未決定會安排往哪些專科。

另外，高拔陞被問到會否為東區醫院急症室病人倒斃殘廁事件致歉時，稱醫管局昨日已發出新聞稿，並會加快推動科技協助。