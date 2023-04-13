外界批招聘海外醫生語言要求高　高拔陞：已不再要求醫生識廣東話

公院醫生流失潮持續，據財委會文件顯示，去年度醫生流失率為7.7%，離職人數達486人。醫管局行政總裁高拔陞今日（13日）出席立法會財委會特別會議，被多名議員問及如何增加人手及挽留人才時表示，醫管局現時已不再要求醫生一定識廣東話，而且並不限於專科，「佢地專業嘅知識同技術係我地最重視嘅嘢。」



公院醫生流失潮持續，據財委會文件顯示，去年度醫生流失率為7.7%，離職人數達486人。（歐嘉樂攝／資料圖片）

公院醫護流失潮持續，據財委會文件顯示，去年度醫生流失率為7.7%，離職人數達486人。另外，部分專科在上年度更出現人手負增長，當中以急症室醫生最為嚴重，醫管局七個聯網中有六個聯網都出現取錄的醫生不及離職人數多的情況。

雖然港府去年已為醫生註冊條例修例，設立特別註冊途徑，予海外醫生可以回港行醫，不過上年度經特別註冊途徑來港的醫生只有五人。長年關注海外醫生議題的行政會議成員、自由黨立法會飲食界議員張宇人今在會議上，批評九十年代時有不少英聯邦的醫生不用懂廣東話都可以來港行醫，現時卻仍要要求海外醫生要懂廣東話。

大家知道喺醫療上面，佢哋專業嘅知識同技術係我哋最重視嘅嘢，反而語言上嘅嘢我哋有辦法處理到。 醫管局行政總裁高拔陞

醫管局行政總裁高拔陞回覆查詢時指，醫管局現時已不再要求醫生一定懂廣東話，而且並不限於專科，「大家知道喺醫療上面，佢地專業嘅知識同技術係我哋最重視嘅嘢，反而語言上嘅嘢我哋有辦法處理到。」

他亦指，之前赴英時亦有一些完全不懂廣東話的外國人表示有興趣來港行醫，而醫管局亦有接觸他們了解其意願。他補充，現時醫管局也有不少有限度註冊的醫生是不懂廣東話，而他們的表現亦是十分理想。

醫管局行政總裁高拔陞回覆查詢時指，醫管局現時已不再要求醫生一定識廣東話，而且並不限於專科。（資料圖片）

翻查高拔陞早前赴英向醫科生招聘人才時的發言，他亦曾表示，懂廣東話非必要條件，部分專科如麻醉科、病理科及放射治療等，大部分時間都不用與病人溝通。另外，醫管局亦會提供支援，包括會提供廣東話課程協助他們學習等。