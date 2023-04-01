少年警訊辦STEM創科大賽　蕭澤頤：籌備上大灣區參觀高新科技發展

警務處少年警訊今日（1日）舉行「少訊中銀STEM-Up創新科技大賽 2022」，讓學生綜合運用STEM的知識和技能及創意思維，發揮解難和邏輯推理能力。警務處處長蕭澤頤表示，希望透過是次比賽加強培育創科人才。



蕭澤頤透露少年警訊正着手積極舉辦多項交流計劃，帶領青少年參觀內地高新科技以及認識大灣區的發展機遇。



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STEM-Up創新科技大賽分為初小、高小、初中及高中四個組別，獲獎隊伍名單已上載至少訊網頁。蕭澤頤、中國銀行（香港）首席信息官鄭松岩、教育局常任秘書長李美嫦及創新科技及工業局副局長張曼莉擔任主禮嘉賓，並頒發76個奬項予超過155名得奬者。

得獎者在頒獎典禮上透過現場播放的參賽片段及訪問，分享他們在研發過程中的點滴，並展示他們如何把科技應用到醫療、衞生環境及拯救生命等不同生活範疇。

少訊於2021年首創這項比賽，讓學生綜合運用STEM的知識和技能及創意思維，在「出行」、「生活」、「環境」及「經濟」四個範疇，構建創新可行的「智慧城市」方案；本屆比賽增設「最安全城市獎」，讓青少年提出預防罪案及改善道路安全的新構想，一同建設更安全及穩定的社會。

警務處處長蕭澤頤（中）表示，透過是次比賽加強培育創科人才，攜手推動青少年結合創科發展。（政府新聞處圖片）

蕭澤頤表示，少訊自1974年成立，一直以多元化活動培育青少年成為「青年領袖‧滅罪伙伴」，自2021年少訊推出新策略「IDEAS@JPC」，以「IDEAS」總括少訊活動的元素，STEM-Up創新科技大賽正是「創新思維」的旗艦活動。

他透露少年警訊正着手積極舉辦多項交流計劃，帶領青少年參觀內地高新科技以及認識大灣區的發展機遇，希望透過多管齊下的方式，進一步推動香港青少年認識國家和世界。