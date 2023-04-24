九巴於50個巴士站增「天使盒子」　藍牙訊號助尋走失腦退化長者

長者如不幸患上腦退化症，很容易會遺忘事物，可能連回家的路都會遺忘，不慎失蹤。九巴早於2022年初， 在五個大型巴士站裝設藍牙定位裝置「天使盒子」，協助追蹤患有腦退化的長者，如不慎去失都可迅速掌握走失長者的位置。



今年九巴宣布將於全港50個巴士站增設「天使盒子」，倘若佩戴了「守護蹤」電子裝置的腦退化症人士經過 「天使盒子」 ，而盒子的伺服器接收到訊號後，便會發放至照顧者，從而掌握腦退化症人士大概位置。九巴預計今年5月內可安裝完成。



在巴士站休息室牆上的一個小小的白色盒子，看似毫不起眼，但可能是幫助尋找至親的重要關鍵。這些盒子被九巴命名為「天使盒子」，是九巴支持由「賽馬會耆智園」及 「 科大計算機科學及工程學系教授陳雙幸團隊的「 友里蹤跡社區計劃」的產業。計劃內容包括提供長者佩戴的「守護蹤」電子裝置，及讓長者家屬及熱心人士下載的「友里蹤跡」手機應用程式 。

當長者佩戴如卡片般的「守護蹤」電子裝置，而又行經「天使盒子」，「守護蹤」就會用藍牙技術，發放電子信號予「天使盒子」，而盒子的伺服器接收到訊號後，便會發放至照顧者的「友里蹤跡」手機應用程式內。照顧者就可在應用程式的長者檔案中，按入檔案中的地圖，從地圖的定位上尋找到失蹤長者的位置。「友里蹤跡」 APP會以匿名的方式把訊號及位置資料上傳至伺服器，透過 演算法推測走失人士身處的位置。

耆智園總監郭志銳教授表示，現時下載「 友里蹤跡 」手機應用程式的人數已超過4萬人 ，比去年的2.5萬人多出六成，同時有逾3,000人申請了「守護蹤」。而科大教授陳雙幸亦指，有家屬成功因為「天使盒子」發放藍牙信號至「守護蹤」，而尋回走失長者。

九巴早於 2022年初已於5個大型巴士站裝設「天使盒子」，今年再在50個巴士站及轉車站裝置接收器，九巴揀選的50個巴士站及轉車站，分別位於九龍、新界及東涌區。九巴傳訊及公共事務部主管簡學悕表示，所選巴士站都屬於人流暢旺的據點，相信對尋找患有腦退化症長者可建立強大的保護網。

50個增設「天使盒子」的巴士站或巴士總站：



九龍區：

12. 藍田（廣田邨）巴士總站

5. 鑽石山站巴士總站

14. 樂富巴士總站

21. 安泰邨巴士總站

23. 坪石總站

24. 寶達巴士總站

25. 中秀茂坪總站

29. 順利總站

30. 順天總站

45. 黃大仙總站

10. 紅磡海底隧道收費廣場

18. 美孚巴士總站

20. 旺角奶路臣街 S19月台

22. 栢麗購物大道 N13月台



新界西：

2. 長宏

3. 眾安街 （屯門方向

4. 眾安街 （美孚方向

9. 富華街

11. 光輝圍

32. 大河道

7. 富泰邨

13. 良景邨巴士總站

31. 大興總站

33. 大欖隧道轉車站（往九龍方向）

34. 大欖隧道轉車站（往元朗方向）

49. 形點

50. 元朗（西）巴士總站

40. 天祐苑

41. 屯門碼頭總站

42. 屯門站總站



新界東：

6. 大埔 富亨

15. 落馬洲站

16. 聯和墟巴士總站

26. 上水總站

43. 大學站

44. 華明總站

17. 馬鞍山市中心總站

27. 城門隧道轉車站（往沙田方向）

28. 城門隧道轉車站（往荃灣方向）

46. 烏溪沙站

35. 大埔中心總站

36. 大埔墟站巴士總站

37. 大圍站總站大圍站總站

38. 大老山隧道轉車站（往九龍方向）

39. 大老山隧道轉車站（往沙田方向）



離島、東涌及機場：

1. 機場 地面運輸中心

8. 富東廣場

47. 逸東邨巴士總站

48. 迎東邨總站

