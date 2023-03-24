九巴96R線主題巴士周日免費搭　提供三對班次來往鑽石山西貢

為推動香港環保運輸，九巴指已訂下目標，今年內配備太陽能裝置的巴士將增至2,000部，即一半車隊。九巴表示，下周日（26日）將舉辦免費乘車日，行駛鑽石山站至西貢黃石碼頭的96R將設一部指定設計主題巴士，於當天免費接載乘客，該部巴士乘車牌號碼為VG6020，當日會提供三對班次的巴士服務，讓乘客到郊外感受綠色大自然。



限VG6020車牌的96R線巴士

九巴表示，全港市民3月26日當日，可無限次免費乘搭行走路線96R的太陽能主題巴士，其車牌號碼為VG6020；當日96R所有班次都會安排由太陽能巴士行駛，讓乘客體驗綠色運輸，到西貢郊外暢玩。

該路線由鑽石山出發，途經彩虹、牛池灣，市民可於活動當日，乘搭上述指定巴士後毋須繳付車資，暢遊有「香港後花園」之稱的西貢。九巴會預留車務資源及加派外勤人員，並會在車頭位置提示乘客享受免費乘車體驗。當日會提供三對班次的巴士服務，班次如下：

今年內增至2000部巴士加裝太陽能薄膜

九巴指，其工程師團隊早於6年前開始自行研發太陽能裝置，現已發展成第三代太陽能薄膜，正持續為現役車隊加裝，目標是在今年內增至2,000部巴士，即一半車隊配備太陽能裝置。九巴亦正與巴士生產商溝通及研究，落實太陽能裝置巴士的安裝及設計，已成為新購置巴士的基本裝置。

九巴表示，96R是假日郊遊路線，途經西貢多條行山徑的入口，包括由西貢北潭凹起步，經土瓜坪往黃石碼頭的初步路線；或走上主要為林蔭山徑的北潭涌家樂徑，順道參觀上窰民俗文物館及灰窰古蹟等。乘客亦可到西貢碼頭乘坐街渡到鹽田梓一日遊，到訪香港碩果僅存的產鹽田地，或到西貢市中心一日遊，沿充滿漁港風味的西貢碼頭海旁漫步和看日落等。

此外，九巴30部純電動單層巴士已經投入服務，首部純電動雙層巴士亦已運抵，預計今年內有52部純電動雙層巴士可投入運作，目標於2027年增至500輛電動巴士。