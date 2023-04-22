澳洲維多利亞省嚴重車禍涉一名港人　入境處接獲一宗求助正跟進

澳洲維多利亞省斯特拉夫梅頓（Strathmerton）周四（20日）發生嚴重車禍，車內的五人及一隻狗全部喪命，當中涉及一名港人。入境處今日（22日）表示，至今共接獲一宗求助，涉及一名港人，已按家屬意願，提供適切意見及可行的協助。。



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遭超速轎車撞到 車上五人一狗全罹難

澳洲維多利亞省斯特拉夫梅頓（Strathmerton）周四發生當地11年來最嚴重車禍，一名澳洲女房東駕車接載四人前往羊肉廠打工時，突然在路口遇到一輛超速轎車，被撞上之後，打滑被對向載牛奶罐的卡車撞上，車內的五人及一隻狗全部喪命。澳洲傳媒周六（22日）指，死者包括香港及台灣人，他們的家人周五（21日）已趕到澳洲善後，而涉事司機懷疑曾吸食大麻。

入境處表示，至今共接獲一宗求助，涉及一名港人，已即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署，以及中國駐墨爾本總領事館跟進事件，並已按家屬意願，提供適切意見及可行的協助。入境處又指，會繼續與當事人家屬、公署及總領館保持緊密聯繫，繼續積極跟進事件。

入境處又指，在外香港居民或其家屬如需協助，可致電入境處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線（852）1868，或透過「入境處流動應用程式」，以網絡數據致電 1868熱線；或發送訊息至1868 WhatsApp求助熱線；或提交網上求助表格。