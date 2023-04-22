上月14.5萬人次赴日本　較去年同期飆296倍　12個遊客1個是港人

香港恢復通關後，往日本旅遊「返鄉下」港人人數持續上升，最新數據顯示，未到4月復活節長假外遊旺季，三月已有144,900人次港人到訪日本，佔當地旅客總數7.9%，僅次於南韓、台灣及美國，即幾乎每12個赴日旅客便有一個是港人。



與2019年3月同期比較，當月訪日港人有171,430人次，即上月已回復至疫前約84.5%。若與去年3月比較，當時整個月僅488人次赴日，即單月按年有近296倍的增長，增長幅度是當地旅客類別最高，冠絕全球。



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櫻花季節帶動三月份訪日旅客達181.75萬人次

日本觀光局公布，三月份訪日的外地旅客達181.75萬人次，指受櫻花季帶動下，需求增加以及遊輪復航，來自歐美、澳大利亞和中東的旅客顯著增加，推高訪日的整體人數，創下了自去年10月恢復個人遊以來的最高水平。

較2月增25,500人次 「返鄉下」人數回復至疫前85%水平

香港三月共有144,900人次前往日本，相比疫情前的2019年三月的171,430人，仍少26,530人，即恢復至疫前的84.5%。至於相比二月的119,400人，則略增25,500人，加幅約為21.6%。

此外，由於十二月及一月分別有141,300及151,900人訪日，與三月相近，故本港今年首三個月先抑後揚，在圖表呈現明顯V字型。

入境日本人次香港排第四 少於南韓、台灣及美國

2019年全年訪日旅客總人數有逾3,188萬人次，當中香港旅客共佔逾229萬人次，刷新最高紀錄，在所有國家及地區中位列第四。

而日本三月的總入境人次為1,817,500人，即香港旅客已佔整體的7.9%，為所有國家及地區中繼續位列第四，僅次於南韓、台灣及美國，較內地及東南亞多國更高。

相比去年同期增幅近296倍 冠絕全球

若以去年三月的數字作比較，當時香港僅488人次赴日，即有約296倍增長，為所有國家及地區中增長幅度最高，遠高於南韓的69倍。

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